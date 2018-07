Confira como foi a eleição presidencial no Palmeiras

Os repórteres Daniel Akstein Batista e Daniel Batista acompanharam, na Academia de Futebol, a votação para eleger o novo presidente do Palmeiras. Paulo Nobre foi eleito com 153 votos.

Mauricio Precivalle, Genaro Marino, Victor Fruges e Antônio Jesse Ribeiro são os vices que irão acompanhar Paulo Nobre nestes próximos dois anos no comando do Palmeiras.

PAULO NOBRE É ELEITO O NOVO PRESIDENTE DO PALMEIRAS. Ele obtém 153 votos contra 106 de Perin.



A apuração começa. Como as urnas são eletrônicas, o resultado deve ser divulgado em breve.

Votação encerrada no Palmeiras. Em instantes o resultado deverá ser divulgado.

180 conselheiros já votaram. Faltam apenas 80 para a definição do novo presidente do Palmeiras.



Logo após o resultado, o novo presidente já terá de assumir um compromisso deixado por Tirone: a contratação de Riquelme. O argentino já aceitou a proposta do Palmeiras, mas ainda não assinou o contrato. Dificilmente o candidato que vencer vai atrapalhar a negociação, embora nenhum dos dois seja favorável à chegada do meia. Dizer “não” a Riquelme depois de estar tudo certo não seria uma boa maneira de começar o mandato. O recuo certamente acarretaria pesadas críticas.



O conselho decide que não irá votar as sobre as contas de Arnaldo Tirone. Desta forma, a eleição do próximo presidente deve acabar mais cedo.

Tirone já avisou que vai apoiar Perin, que conta com a ajuda de dois importantes “cardeais” do clube: Affonso Della Mônica e Luiz Gonzaga Belluzo, além de Wlademir Pescarmona, que desistiu de se candidatar para apoiar o amigo e, assim, garantir também uma vaga na diretoria – dizem que ele seria responsável pelo departamento amador.



Paulo Nobre fala sobre seus planos para o Palmeiras. Confira.

Décio Perim promente um Palmeiras mais organizado. Assista.

A torcida se acalma e os protestos cessaram. Clima tranquilo no portão de acesso à Academia de Futebol.



Além do presidente, serão escolhidos ainda os quatro vices e também a nova formação do Conselho de Orientação Fiscal, com 22 vagas (15 titulares e 7 suplentes) para 41 candidatos.

Começa a votação no Palmeiras.

COF reprovou as contas de Arnaldo Tirone e recomendo ao Conselho Deliberativo que faça o mesmo.

256 conselheiros estão presentes no ginásio da Academia de Futebol. A votação começa às 21h.

A torcida continua protestando na porta da Academia e neste momento xinga os candidatos Décio Perin e Paulo Nobre.

A expectativa é que por volta da meia-noite já seja conhecido o nome do novo presidente do Palmeiras.

Neste momento, conselheiros discutem sobre a aprovação de contas de Tirone.

Protesto continua na porta da Academia de Futebol. Torcida xinga jogadores e manda recado à diretoria. “Diretoria, agora é sério. Roubou o Palmeiras, vai parar no cemitério”, gritam.

O gerente de futebol, César Sampaio, anunciou oficialmente seu desligamento do cargo. Ele estava desde o dia 31 de dezembro do ano passado trabalhando sem vínculo com o clube. Com a nova diretoria, ele já estava ciente de que não continuaria no clube, por isso, já anunciou sua saída.

Em entrevista ao site do Palmeiras, Arnaldo Tirone deixou uma mensagem para os torcedores e falou pela última vez como presidente do clube: “Agradeço a todos os meus companheiros de Palmeiras pela oportunidade de presidir o clube que sempre amei e que vou amar pelo resto da minha vida. Reconheço que a gestão teve alguns problemas, e inclusive aproveito a oportunidade para me desculpar com os torcedores pelos momentos adversos que passamos. No entanto, sinto-me honrado também por ter contribuído para a conquista da Copa do Brasil, um título que nos posicionou como o maior vencedor de títulos nacionais no país do futebol. Tive erros e acertos, mas saio com a consciência tranquila de que tudo o que fiz nestes dois anos foi pensando no bem do nosso Palmeiras”

Torcedores na porta da Academia de Futebol



O presidente Arnaldo Tirone já está na Academia de Futebol para votar. Ele não falou publicamente, mas seus aliados dizem que seu voto será em Décio Perin.

Pouco mais de 100 torcedores estão na frente da Academia de Futebol protestando contra a diretoria e pedindo renovação na direção do clube.