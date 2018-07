PRÉ-JOGO – Felipão não poupa ninguém para encarar os italianos

As seleções de Brasil e Itália, que se enfrentam hoje em Salvador, já estão na Fonte Nova para o jogo das 16h. A equipe brasileira joga por um empate para garantir a primeira colocação do Grupo A.

Felipão fez uma única alteração na equipe: Hernanes entra na vaga de Paulinho, que teve uma entorse no tornozelo esquerdo. Mesmo pendurados, os laterais Daniel Alves e Marcelo foram mantidos na equipe. Já Cesare Prandelli promoveu várias mudanças na equipe italiana.

No início da tarde, chegou a informação de que Paulinho está sendo negociado com o Tottenham. O jogador irá se pronunciar após a partida.

Os protestos previstos em Salvador não alcançaram as imediações da Arena Fonte Nova. O maior deles estava sendo organizado na praça Campo Grande, no Centro da cidade.

Em Minas Gerais, Japão e México se enfrentam no mesmo horário no Mineirão. Já eliminadas, as duas seleções jogam para cumprir tabela. Protestos ocorrem também em Belo Horizonte, com passeata seguindo em direção ao Mineirão. O governo do Estado, porém, adiantou que não permitirá que a manifestação alcance as imediações do estádio. Há cinco pontos de bloqueios no entorno.

Aparentemente, a situação será bem mais tranquila em relação aos dois últimos jogos. Na quarta-feira, manifestantes e policiais militares entraram em confronto em Fortaleza, antes do jogo em que o Brasil derrotou o México. Já em Salvador, local do jogo de hoje, uma verdadeira batalha campal aconteceu horas antes de Uruguai x Nigéria, que se enfrentaram no dia seguinte.

15h37

Encerramos nossa transmissão do Pré-Jogo por aqui. Acompanhe agora a narração de Brasil x Itália e os lances de Japão x México. Obrigado pela companhia!

15h29

BELO HORIZONTE – Torcedores são barrados no acesso ao Mineirão porque estão com cartazes de protesto. “A orientação verbal da Fifa é não deixar entrar”, disse o professor Geraldo Magela, um dos impedidos de entrar no estádio. “Estamos esperando um juiz para entrar no jogo”, afirmou Saulo Lino, empresário, também barrado. O assistente jurídico Daniel Lino também está com eles.

15h18

Brasil vai atuar de calções brancos no jogo de hoje. O mando de campo pertence à Itália, que joga toda de azul.

15h15

Torcida vai tomando conta da Arena Fonte Nova e já faz festa nas arquibancadas do estádio.

15h05

Nesse momento, Salvador registra duas manifestações – uma em andamento e outra ainda em concentração. Na primeira, cerca de 500 pessoas estão caminhando pela região do Iguatemi de forma pacífica. Na segunda, o grupo está se reunindo perto do estádio Fonte Nova, na Praça Campo Grande, também em clima de tranquilidade. O policiamento no local, foi reforçado pelo governo do Estado e é possível observar quase o dobro de policiais no entorno do estádio do que havia na última quinta-feira.

15h08

BELO HORIZONTE – Manifestação conta com aproximadamente dez mil pessoas, que seguem em passeata em direção ao Mineirão, local do jogo entre Japão e México

14h57

As duas equipes estão confirmadas para o jogo. O Brasil vai a campo com Júlio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Hernanes e Oscar; Neymar, Hulk e Fred. Já a Itália começa com Buffon; Abate; De Sciglio, Bonucci e Chiellini; Aquilani, Montolivo, Marchisio, Candreva e Diamanti; Balotelli.

14h39

Situação de constrangimento no Centro de Imprensa, ocupado por muitos jornalistas estrangeiros. Eles estão tendo que pagar R$ 30 reais por um almoço com apenas arroz e feijão, pois a carne e a salada acabaram e não foi feita a devida reposição.

14h37

A fome do torcedor aumenta do lado de fora do estádio, mas não há mesas para os lanches. Com isso, muitos acabam se sentando no piso quente mesmo antes de entrarem na Fonte Nova.

14h30

Diversas pessoas fazem um trabalho de pesquisa para o Ministério do Turismo. Eles já estiveram no Pelourinho, no Elevador Lacerda, no Mercado Modelo e agora estão na Fonte Nova. A pesquisa diz respeito aos gastos dos turistas na cidade. De acordo com Rafaela Almeida, uma das pessoas que aplicam a pesquisa, as pessoas estão sendo bem receptivas. Rafaela apenas lamenta não poder assistir ao jogo, logo mais: “Vou assistir apenas à disputa do terceiro lugar, no próximo final de semana”.

14h25

Um mar amarelo vai tomando conta da Fonte Nova. Mas, além das cores do Brasil, é possível ver torcedores usando camisas de vários clubes de futebol do País, como Bahia, Vitória, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Internacional.

14h22

Os ônibus que conduziram Brasil e Itália para o local do jogo já chegaram à Arena Fonte Nova.

14h21

Bem servida de lixeiras no interior da Arena, a Fonte Nova vê poucas delas do lado de fora. Todas já estão abarrotadas de lixo. A situação melhora por conta do trabalho de catadores, que recolhem as latas para reciclagem. Eles estão conseguindo trabalhar normalmente.

14h17

O serviço de alto-falante da Fonte Nova informa o tempo todo que é proibido fumar em todas as imediações do estádio e que todos os assentos são numerados. Também foi pedido para que os torcedores chegassem mais cedo. Pouco menos de duas horas para o início da partida entre Brasil e Itália, poucos torcedores ganharam seus lugares.

14h15

Apesar do bloqueio, vários ônibus credenciados conseguiram acessar a área de entorno à Fonte Nova. Eles conduzem os convidados VIPs. A torcida em geral precisa caminhar mais de um quilômetro até chegar ao estádio.

14h12

O Dique do Tororó, localizado ao lado do estádio, conta com bombeiros e salva-vidas para evitar incidentes.

13h58

BELO HORIZONTE – Ônibus da delegação do México já chegou ao Mineirão. Movimentação de torcedores ainda tranqüila nos arredores do estádio. Por ora tem-se a impressão de que a torcida japonesa está em maior número, inflada por brasileiros. 40 mil ingressos já haviam sido vendidos.

13h57

Ambulantes não-credenciados também são vistos nas imediações da Fonte Nova, vendendo produtos da seleção. Mas há os que lamentam a “escolha errada” nos produtos que comercializam: “Tem um cara lá na frente que está deitando e rolando com a venda de chapéus de pontas do Brasil”, diz o vendedor ambulante Carlos Antunes, se referindo àqueles tradicionais chapéus de “bobo da corte” visto em jogos do Brasil.

13h53

A seleção brasileira já iniciou o deslocamento do hotel onde estava concentrada para a Fonte Nova.

13h50

Algumas macas, com carrinhos, estão espalhadas pelo estádio caso alguém passe mal e precise do socorro. Três carros do corpo de bombeiro posicionam-se do lado de fora da Fonte Nova.

13h48

Os últimos retoques foram dados nos últimos minutos também. Operários trabalham em quiosques já com os portões do estádio aberto. Refazem a proteção e dão marteladas derradeiras. O estádio em Salvador, além desse Brasil e Itália, ainda recebe a decisão do terceiro e quarto colocados.

13h47

Torcedores que chegaram mais cedo ao estádio com o intuito de fazer um lanche do lado de fora está sofrendo. Há filas enormes nas barracas que vendem pizza e sanduíche. Os ambulantes, credenciados, só podem vender bebidas.

13h41

Produto típico da Bahia, comumente vendido nas ruas e estádios, a falta do acarajé é muito sentida hoje na Fonte Nova. Muita gente pede pelo quitute, mas não encontra.

13h40

BELO HORIZONTE – A caminho do estádio, um ônibus da Fifa que leva os jornalistas ao Mineirão foi barrado por um agente de trânsito. O ‘marronzinho’ disse que ele não podia passar pela alça que levava diretamente ao palco do confronto entre Japão e Itália. Foram 10 minutos de discussão. O motorista alegava que o veículo era rastreado e, portanto, não poderia fazer outro trajeto. O ‘marronzinho’ acabou vencendo a briga. A 10 metros dali, porém, uma agente de trânsito mandou o veículo parar novamente. Mas dessa vez ela acabou convencida pelo motorista, que seguiu tranquilamente seu caminho apenas por ser da Fifa.

13h38

BELO HORIZONTE – Todas as sedes que recebem a Copa têm reforços do governo federal por causa da onda de protestos. A Força Nacional já está no Mineirão, com cinco carros, e uma série de agentes estão a postos. Segurança reforçada na área. O clima é tranquilo, a expectativa é de 40 mil pessoas no estádio, mas por enquanto não há nenhuma agitação ou tumulto.

13h26

Para a circulação das pessoas, há na Fonte Nova um anel colocado ao estádio, de fácil acesso e bastante largo. O torcedor pode chegar praticamente a todos os setores do estádio. Os torcedores chegam animados ao estádio. Há muitas famílias e casais, e um batalhão de voluntários orientados até o último minuto para fazer bonito em Salvador.

13h24

Por todos os setores do estádio, principalmente nas proximidades das lanchonetes, há lixeiras recicláveis. Estão bem localizadas e visíveis. A promessa é que o lixo seja retirado constantemente durante a partida, para manter boa aparência e evitar que as pessoas joguem sujeiras no chão.

13h06

Chegada com boas-vindas! Os primeiros torcedores a passar pelas catracas são orientados por uma voluntária munida de um megafone, e aplaudidos pelos demais membros do apoio.

13h13

Um cachorro quente embalado e uma coca-cola de 600 ml são vendidos na Fonte Nova por R$ 14. Atendentes vivem agora a ansiedade da chegada dos torcedores. Os portões do estádio foram abertos às 13h. Já havia muita gente do lado de fora esperando para entrar, a grande maioria vestindo o amarelo da seleção brasileiro. O clima nas imediações da Fonte Nova é bastante tranquilo.

13h01

Pontualmente às 13h são abertos os portões na Arena Fonte Nova. Em Fortaleza, abertura aconteceu com 13min de atraso.

12h56

BELO HORIZONTE – Segundo a PM há pouco mais de 3 mil pessoas na Praça Sete, mas também há manifestantes concentrados em outros pontos da cidade. Há possibilidade de problemas porque a ideia é seguir para o Mineirão, onde ocorre o jogo Copa das Confederações, mas o governo já adiantou que não será permitido que a manifestação chegue ao estádio e já há cinco pontos de bloqueios no entorno da arena. Os manifestantes ainda estão negociando com a PM o trajeto que devem percorrer.

12h41

Faltando poucos minutos para a abertura dos portões, alguns banheiros do estádio ainda estão sendo limpos. É o caso do banheiro masculino instalado no setor A. A limpeza também se estende aos corredores onde ficam as lanchonetes do mesmo setor. Do lado de fora, os contêineres onde ficam os banheiros químicos seguem fechados, apesar da grande movimentação de público.

12h37

Paulinho, vendido para o Totteham, foi o terceiro jogador da seleção brasileira que disputa a Copa das Confederações a acertar sua vida em meio à competição. Neymar resolveu suas pendências com o Barcelona no começo dos preparativos do torneio. Depois, na folga após o amistoso com a França, em Porto Alegre, Fernando, do Grêmio, aproveitou o dia de folga para assinar por cinco anos com o Shaktar Donetsk. O volante do Corinthians, que agora vai morar em Londres e disputar a Liga Europa, também estava na mira de clubes da Itália.

12h36

Paulinho está de saída do Corinthians. O Tottenham vai pagar a multa de 20 milhões de euros, e o volante irá se transferir para a Inglaterra após a Copa das Confederações. O jogador já sabe e irá se pronunciar após o jogo. O contrato ainda será assinado.

12h33

Apesar de faltar quase meia-hora para a abertura dos portões, a movimentação já é grande dentro da Arena Fonte Nova. Voluntários e equipes de segurança já estão a postos para receber os convidados VIPs e torcida em geral. Alguns já estão de posse de megafones para orientar os torcedores do lado de fora do estádio.

12h12

Apesar de os portões só abrirem às 13h, muitos torcedores já estão nas imediações do estádio. Eles aproveitam para almoçar e fazer lanches, além de comprar bebidas em algum dos vários ambulantes credenciados pela Fifa. O preço, porém, também é padrão Fifa. Os valores dobraram de preço se comparados aos praticados pelos mesmos vendedores em jogos do campeonato estadual.

12h08

Felipão tentou explicar em sua entrevista sexta que a seleção não pôde abrir os portões para que o público pudesse assistir ao treino no Pituaçu. Havia cerca de 200 pessoas num dos portões do estádio, todos com a camisa da seleção e de times locais, como o Vitória. Felipão disse que quem determina isso é a Fifa e o COL (Comitê Organizador Local). Fez isso para que não haja um desencontro da seleção com o torcedor. O grande teste será logo mais na Fonte Nova, cuja capacidade é 60 mil lugares.

12h05

Neste momento, ainda vazio, o sistema de som do estádio toca os hinos de Brasil e Itália. É o teste final para a execução que acontecerá instantes antes da partida.

12h02

Os detectores de metais localizados na entrada do centro de mídia da Fonte Nova não funcionam. Há filas no local. Dos três aparelhos, apenas um consegue liberar os profissionais da mídia nacional e internacional. A localização também não é das melhores.

11h47

Enquanto algumas dezenas de torcedores, a maioria vestida com a camisa do Brasil ou então com roupas em que prevalece o tom amarelo, se encaminha para o estádio, no Dique do Tororó, em frente a uma das entradas da Fonte Nova, algumas pessoas pescam. São moradores de comunidades da área.

11h43

A capa da Gazzetta dello Sport, da Itália, destaca em sua capa na edição deste sábado as manifestações que pipocam pelo Brasil para chamar o clássico entre a seleção brasileira e a Itália, que começa às 16h, na Fonte Nova, em Salvador: “Itália x Brasil no caos”. Os italianos foram categóricos ao escrever “a festa não é aqui”.

11h40

Não há sinal de manifestações no entorno da Fonte Nova, e o policiamento – em número reduzido num trecho de 1 km percorrido pelo Portal – age com naturalidade. Estão marcados protestos para três pontos da cidade, longe do estádio. De lá, os manifestantes decidirão se caminham até a Fonte Nova

11h31

A temperatura em Salvador neste momento é de 28ºC. A manhã ensolarada faz com que muita gente opte por uma passeio à praia. A situação é de total tranquilidade.

11h27

É possível ver nos anéis ao redor do Estádio da Fonte Nova locais reservados para cadeiras de rodas. Elas ficam geralmente de duas em duas e são liberadas de acordo com a necessidade e requisição de quem precisa. O único problema, e grave, é que há poucas rampas. A maioria dos acessos são de escadas. Há elevadores no estádio, o que ajuda os cadeirantes, mas todos mal sinalizados.



11h20

Quatro manifestações estão previstas para acontecer em Salvador neste sábado. A maior delas esta prevista para sair da praça Campo Grande, no centro da cidade. A caminhada está prevista para começar às 14h. A previsão é de que os protestos não cheguem próximo à Arena Fonte Nova.

Bom dia!

Iniciamos agora nossa transmissão com informações em tempo real da movimentação em Salvador, onde acontece o último jogo do Brasil na primeira fase da Copa das Confederações. Nossos enviados especiais Alex Silva, Almir Leite, José Patrício, Luís Augusto Monaco, Mateus Silva Alves, Paulo Favero, Robson Morelli, Silvio Barsetti, Tiago Décimo e Vitor Villar informam tudo o que acontece nas horas que antecedem ao jogo. Em Belo Horizonte, Guilherme Faria, Marcelo Portela e Vitor Marques trazem flashes do que acontece na cidade e no jogo entre Japão e México.

Brasil e Itália entram em campo logo mais, às 16h, na Fonte Nova, para decidir quem fica com a primeira colocação do Grupo A. Já classificadas, as duas equipes lideram a chave com seis pontos, com a seleção brasileira à frente em virtude do melhor saldo de gols.

Em princípio, os protestos previstos para acontecer em Salvador não passarão próximo à Fonte Nova. Neste final de manhã, a situação é tranquila na cidade.