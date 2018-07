AO VIVO: Confira os duelos do UFC 168 que terá Anderson Silva na luta principal

04h00 – Acompanhe a coletiva do UFC 168

03h26 – Lesão séria

Anderson Silva sai de maca do octógono, com a perna imobilizada e demonstrando bastante dor. O brasileiro agora terá um tempo para se recuperar e decidir quando volta ao octógono.

Resultado oficial – Vitória de Weidman

Norte-americano Chris Weidman mantém o cinturão ao vencer Anderson Silva por nocaute técnico a 1 minuto e 16 segundos no 2º round. O brasileiro tentou um chute no rival, que defendeu com a canela e acabou provocando a fratura na perna do Spider. “Ele ainda é o melhor de todos os tempos, que Deus o abençoe”, afirmou Weidman.

2º round – Chris Weidman x Anderson Silva

Anderson começa se movimentando mais, para evitar as quedas. Anderson dá um chute forte no rival, mas parece ter quebrado a perna e desiste, para tristeza dos fãs. Vitória de Weidman.

1º round – Chris Weidman x Anderson Silva

Os dois lutadores se estudam. Weidman tenta levar para o chão, consegue, mas Anderson se levanta. O brasileiro tenta uma joelhada, mas recebe um golpe, cai e acerta o rosto de Anderson algumas vezes. O norte-americano está por cima e acerta cotoveladas. Weidman continua por cima e está melhor no combate. Brasileiro se segura até o fim do round.

OPINIÃO PAULO FAVERO: 10 a 9 Weidman

03h13 – It’s tiiiiiiiime

Chegou a hora, como diz em inglês o apresentador Bruce Buffer. Os dois lutadores são apresentados e a luta principal vai começar.

03h07 – Anderson já está no octógono e se mostra bastante concentrado. Chris Weidman passa pelo público com uma bandeira dos Estados Unidos no pescoço e recebe muitas vaias dos torcedores brasileiros.

03h00 – Confira os resultados do UFC 168

Ronda Rousey venceu Miesha Tate por finalização no 3º round

Travis Browne venceu Josh Barnett por nocaute no 1º round

Jim Miller venceu Fabrício Morango por finalização no 1º round

Dustin Poirier venceu Diego Brandão por nocaute no 1º round

Uriah Hall venceu Chris Leben por nocaute técnico no 1º round

Michael Johnson venceu Gleison Tibau por nocaute no 2º round

Dennis Siver venceu Manny Gamburyan por decisão unânime

John Howard venceu Siyar Bahadurzada por decisão unânime

William Patolino venceu Bobby Voelker por decisão unânime

Robbie Peralta venceu Estevan Payan por nocaute no 3º round

02h58 – Spider vem aí

A próxima luta é entre Anderson Silva e Chris Weidman, na revanche mais esperada do ano.

02h53 – Resultado oficial – Vitória de Ronda Rousey

Ronda Rousey finaliza Miesha Tate aos 58 segundos do terceiro round e mantém o cinturão do UFC. Lutadora é vaiada porque não quis aceitar a mão da rival ao final do combate. “Por tudo que aconteceu, não quis cumprimetá-la”, disse, sobre os problemas que as duas tiveram durante o reality show The Ultimate Fighter. “Ela mexeu comigo, tirou alguma coisa de mim”, reclamou.

3º round – Ronda Rousey x Miesha Tate

Ronda, avassaladora, derruba Miesha e consegue a finalização com chave de braço, sua especialidade. Vitória da ex-judoca, que mantém o cinturão do UFC.

2º round – Ronda Rousey x Miesha Tate

As duas começam trocando socos. Toda vez que elas se atracam, Ronda consegue a queda e fica por cima de Miesha. Ela está pressionando no chão e as duas tentam a finalização, mas as defesas funcionam. Ronda pega o braço, sua especialidade, a torcida se levanta, mas Miesha consegue escapar. Ronda encaixa um triângulo invertido e valente, Miesha vai se segurando.

OPINIÃO PAULO FAVERO: 10 a 9 Ronda

1º round – Ronda Rousey x Miesha Tate

As lutadoras não tocaram as luvas antes do combate e Ronda está com cara de poucos amigos. As duas trocam socos e Ronda tenta derrubar, mas não consegue. Depois de insistir, Ronda consegue a queda, mas Miesha inverte a posição. Por baixo, Ronda tenta ajustar um triângulo, mas Miesha se defende. As duas se levantam, Miesha está com o rosto um pouco machucado, mas o combate vai novamente para o solo, com Ronda por cima. Luta muito boa e público aplaude ao soar o gongo.

OPINIÃO PAULO FAVERO: 10 a 9 para Ronda

02h30 – Primeira disputa de cinturão da noite

Miesha Tate vai tentar tirar o título de Ronda Rousey na disputa feminina. É o segundo principal evento da noite e a próxima luta será entre Anderson Silva e Chris Weidman.

02h10 – Resultado final: vitória de Browne

Travis Browne vence por nocaute com apenas um minuto de luta no primeiro round. “Estou pronto para quem vier. Quero o cinturão.”

1º round – Josh Barnett x Travis Browne

Browne começa acertando jabs e desfere uma ótima joelhada. Com muita iniciativa, consegue atingir cotoveladas na cabeça do rival, que acaba sendo nocauteado rapidamente. Vitória de Travis Browne.

02h01 – Duelo de pesados

Josh Barnett, de 1,91 m de altura, vai encarar Travis Browne, de 2,01 m, em um duelo de gigantes. Depois deste confronto haverá duas disputas de cinturão, com Ronda Rousey x Miesha Tate e Chris Weidman x Anderson Silva.

01h58 – Só Patolino venceu entre os brasileiros até agora

01h42 – Personalidades marcam presença

O telão do MGM Arena mostra Ronaldo Fenômeno e a torcida vibra. Estão presentes ainda o boxeador Roy Jones Jr., o ex-jogador de basquete Charles Barkley, a cantora brasileira Sandy e o músico Xororó, o ator Marcelo Serrado, entre outros.

01h40 – Resultado oficial – Vitória de Miller

Jim Miller finaliza o brasileiro Fabrício Morango aos 3 minutos e 42 segundos do primeiro round.

1º round – Jim Miller x Fabrício Morango

A luta começa em pé, com os dois lutadores se estudando bastante. Morango já deu um bom soco e um chute alto e parece ter encontrado a distância. Em um chute alto, Miller segura a perna do brasileiro e consegue cair por cima, mas o brasileiro se levanta, inverte e fica por cima. Só que num descuido do brasileiro, Miller pega o braço do rival com as pernas e Morango é finalizado. Fim de papo, vitória de Miller.

01h30 – Mais um brasileiro

Fabrício Morango vai enfrentar Jim Miller, número 10 da categoria dos leves.

01h24 – Resultado final: vitória de Poirier

Dustin Poirier vence Diego Brandão por nocaute aos 4 minutos e 54 segundos do primeiro round.

1º round – Dustin Poirier x Diego Brandão

Brandão vai para cima, com chutes e socos. Brasileiro está bem no combate e toma a iniciativa. Poirier responde com bons socos e luta está franca na trocação. Pelo barulho da torcida, dá a impressão que o confronto é no Brasil. Brandão derruba o rival, mas logo os dois voltam a ficar em pé. Poirier acerta boa cotovelada, Brandão sente o golpe e a luta se inverte. Por cima, Poirier nocauteia e vence no primeiro round.

01h12 – Brasileiro no octógono

Diego Brandão vem de três vitórias consecutivas, mas vai enfrentar Dustin Poirier, número 6 no ranking dos penas. Confronto complicado para o brasileiro, que se vencer pode entrar no top 10.

00h57 – Tudo pronto para início do card principal

O card principal já vai começar. São cinco lutas, sendo que três delas envolvem brasileiros. A próxima será entre Dustin Poirier e o brasileiro Diego Brandão. A MGM Arena já está cheia e a expectativa é pela presença de muitos torcedores brasileiros. Mais de 2 mil ingressos foram vendidos no Brasil, sem contar os fãs que compraram diretamente nos Estados Unidos.

Resultado final – Vitória de Uriah Hall

Uriah Hall consegue vitória por nocaute técnico sobre Chris Leben, após decisão médica. “Desculpa a todos vocês, ele é um guerreiro, sabia que viria para cima de mim e não queria que acabasse assim.”

1º round – Chris Leben x Uriah Hall

Hall dá uma joelhada incrível no primeiro segundo de luta e quase nocauteia. Ele parece focado e não dá espaço para o experiente Leben. O veterano fica no centro do octógono enquanto Hall contra-ataca. No fim do round, Hall acerta um forte golpe, vai para o nocaute, mas o apito soa e o round termina, para sorte de Leben. Só que antes do retorno para o segundo round, os treinadores de Leben desistem do combate e dão a vitória para Hall.

00h30 – Última luta do card preliminar

Chris Leben vai enfrentar Uriah Hall, sensação do TUF 17 e que não conseguiu engrenar ainda no UFC. O lutador já foi apelidado de homem-ambulância, pois mandou alguns adversários para o hospital na gravação do reality show, mas ainda precisa provar em lutas oficiais que tem talento.

00h19 – Vitória de Johnson

Resultado oficial: Michael Johnson vence o brasileiro Gleison Tibau por nocaute a 1 minuto e 32 segundos do segundo round.

2º round – Gleison Tibau x Michael Johnson

Johnson tenta alguns socos e Tibau responde com chutes. Num descuido do brasileiro, o norte-americano acerta um bom soco de esquerda e nocauteia. Fim de luta.

1º round – Gleison Tibau x Michael Johnson

Torcida brasileira faz grande barulho no início da luta. Tibau e Johnson vão para a trocação e os dois acertam bons golpes. O brasileiro tenta levar para o chão, mas não consegue se aproximar do norte-americano. Tibau tem dificuldade para achar a distância e sofre alguns socos. Luta fica um pouco amarrada no final.

OPINIÃO PAULO FAVERO: 10 a 9 Johnson

00h07 – Brasileiro no octógono

A próxima luta do UFC 168 terá o brasileiro Gleison Tibau contra Michael Johnson. Tibau foi o primeiro brasileiro a alcançar a marca de 20 lutas no UFC. Veja mais em http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,recordista-gleison-tibau-comemora-vaga-em-grandes-edicoes-do-ufc,1111870,0.htm.

00h02 – Vitória de Siver

Por decisão unânime dos juízes, o russo radicado na Alemanha Dennis Siver leva a melhor sobre o armênio Manny Gamburyan na quarta luta do UFC 168.

3º round – Dennis Siver x Manny Gamburyan

Siver busca chutes altos para tentar reverter a vantagem do adversário. Só que o russo acerta um golpe baixo e a luta é paralisada. No retorno, Siver coloca o rival para baixo e tenta ganhar pontos. Siver está nas costas do adversário, tenta a finalização, mas Gamburyan vai se defendendo como pode. Fim do combate e decisão vai para os juízes.

OPINIÃO PAULO FAVERO: 10 a 9 Siver (29 a 28 Gamburyan)

2º round – Dennis Siver x Manny Gamburyan

Logo de cara Siver acerta um bom golpe e Gamburyan sente, mas se recupera rapidamente. O armênio consegue derrubar o russo, fica por cima e acerta cotoveladas, abrindo um corte em Siver. O russo consegue se levantar e a luta fica em pé. Siver busca socos e chutes, mas Gamburyan foge bem. Em um contragople, o armênio derruba Siver novamente e fica por cima. As cotoveladas atingem o rosto de Siver, que precisa melhor no último assalto se quiser vencer o combate.

OPINIÃO PAULO FAVERO: 10 a 9 Gamburyan

1º round – Dennis Siver x Manny Gamburyan

Gamburyan tenta surpreender com golpes, mas logo Siver coloco a rival para baixo. Mas o armênio se movimenta bem, evita a montada e consegue sair da situação complicada. Siver busca os chutes alto para atingir Gamburyan, que se movimenta bem. O armênio consegue uma queda, tenta uma chave de perna, mas perde a posição e fica com Siver em suas costas. Duelo bem equilibrado em Las Vegas.

OPINIÃO PAULO FAVERO: 10 a 9 Gamburyan

23h40 – Quarta luta da noite

A próxima luta é entre o russo Dennis Siver e o armênio Manny Gamburyan. Os dois já estão no octógono.

23h33 – Vitória de Howard

Por decisão unânime dos juízes, John Howard supera Siyar Bahadurzada (30 a 27).

3º round – John Howard x Siyar Bahadurzada

Confronto está equilibrado e Howard mostra que está mais inteiro que o rival. O norte-americano acerta alguns golpes, consegue uma queda e fica por cima de Bahadurzada. A ideia é segurar o combate até o fim, pois desta forma Howard vai conseguir a vitória. Howard está em ótima situação na luta e o afegão não consegue reagir. Fim de combate.

OPINIÃO PAULO FAVERO: 10 a 9 para Howard (29 a 28 para Howard no total)

2º round – John Howard x Siyar Bahadurzada

A luta fica mais quente e os dois atletas vão para a trocação. Bahadurzada acerta bons golpes e leva o rival para baixo. Apesar de melhor na luta, o afegão já começa a mostrar cansaço. Howard consegue levantar Bahadurzada por cima dos ombros, anda com ele pelo octógono e joga o rival de costas no chão, levantando a torcida. Isso deve garantir a vitória no round para o norte-americano.

OPINIÃO PAULO FAVERO: 10 a 9 Howard

1º round – John Howard x Siyar Bahadurzada

Howard tenta levar o rival para baixo, mas Bahadurzada não permite e controla bem a distância. O afegão acerta alguns golpes mas perto do minuto final do assalto Howard consegue levar o rival para o chão e trabalha na meia guarda. Quando o norte-americano consegue a montada, o afegão se levanta e dá uma sequência de golpes.

OPINIÃO PAULO FAVERO: 10 a 9 Bahadurzada

23h12 – Vamos para a terceira luta da noite. John Howard, de 30 anos e 1,70 m de altura, vai enfrentar o afegão Siyar Bahadurzada, dez centímetros mais alto e um ano mais jovem.

23h08 – Patolino agradece à torcida

William Patolino enalteceu o apoio dos fãs e garantiu que nunca enfrentou um adversário tão duro antes. “Ele absorve muito bem as pancadas, minha mão está até doendo. Me impressionei bastante com ele”, disse. O brasileiro brincou ainda com o fato de que seu cabelo, pintado de amarelo, estava vermelho por causa do sangue do rival. “Vou ter de tomar um banho”, brincou.

22h53 – Vitória de Patolino

Juízes dão vitória para William Patolino por unanimidade. Noite começa bem para os brasileiros.

3º round – Bobby Voelker x William Patolino

Patolino espera o adversário tomar a iniciativa para contra-atacar. O brasileiro também evita as quedas, para não deixar Voelker ficar por cima. O rosto do norte-americano sangra bastante e ele tem dificuldade para enxergar. Patolino aproveita que faltam dois minutos e acelera. Dá até uma cotovelada rodada. Voelker se sustenta em pé, provando ser um guerreiro, tamanho o castigo que sofreu. Patolino deve ser considerado vitorioso.

OPINIÃO PAULO FAVERO: 10 a 9 Patolino (30 a 27 no total)

2º round – Bobby Voelker x William Patolino

Voelker volta tentando mostrar serviço, mas Patolino se esquiva dos golpes. Norte-americano toma a iniciativa, mas Patolino espero o momento certo e leva o rival para baixo. Mas os dois acabam se levantando. A luta vai para a trocação franca e o brasileiro acerta bons golpes. Patolino cresce no combate e está perto do nocaute, mas Voelker assimila bem os socos e cotoveladas. Norte-americano sangra bastante e o árbitro Mario Yamasaki para a luta para avaliação médica. Luta prossegue e Patolino continua forte. Voelker está bastante machucado no rosto.

OPINIÃO PAULO FAVERO: 10 a 9 Patolino

1º round – Bobby Voelker x William Patolino

A luta começa com os gritos de “Uh, vai morrer” da torcida brasileira. Patolino fica no centro do octógono e dispara socos e chutes. O brasileiro cerca o rival e aplica vários golpes. Voelker sente o peso da mão do rival. O nariz de Voelker sangra e Patolino dá joelhadas, cotoveladas e vai apertando. Os golpes são contundentes, mas Patolino não perde a concentração. Brasileiro mantém a vantagem no combate e evita o desgaste.

OPINIÃO PAULO FAVERO: 10 a 9 Patolino

22h30 – Patolino é ovacionado

Brasileiro entra para sua luta e é saudado por muitos brasileiros em Las Vegas. Várias bandeiras tremulam nas cadeiras do MGM Grand Arena. Lutador parece bastante concentrado para o combate.

22h25 – Brasileiro no octógono

A próxima luta terá William Patolino, finalista do TUF Brasil 2, em ação. Ele vai enfrentar Bobby Voelker, mais experiente e mais alto. Porém, o brasileiro garante que fará de tudo para voltar a vencer no UFC, em sua primeira luta no evento fora do País.

22h22 – Vitória de Robbie Peralta na primeira luta da noite

Robbie Peralta: “Escutei meus treinadores e fui para cima, pois não sabia como estava a contagem. Acertei um bom soco e finalizei a luta”

3º round – Robbie Peralta x Estevan Payan

Peralta vai para cima, acerta um soco e nocauteia Payan. Fim de papo, vitória de Robbie Peralta aos 12 segundos do terceiro round.

2º round – Robbie Peralta x Estevan Payan

Payan busca chutes baixos e recebe a resposta de Peralta, que acelera com socos e chutes. Os dois lutadores preferem ficar em pé, na trocação, mas poucos golpes são desferidos com sucesso. Na metade do assalta, Payan derruba Peralta e fica por cima. O lutador acerta alguns golpes, mas depois levanta e permite o rival se levantar também. Os dois atletas estão agarrados e trocando joelhadas no clinch.

OPINIÃO PAULO FAVERO – 10 a 9 Payan

1º round – Robbie Peralta x Estevan Payan

Peralta parte para cima com socos, Payan se defende e acaba caindo, com Peralta por cima. A luta segue amarrada e, próximo da grade, Payan consegue se levantar e tira o peso do adversário de cima. Só que Peralta desequilibra novamente o rival e cai por cima. Payan aproveita descuido, faz uma alavanca e fica por cima de Peralta. Alguns socos e cotoveladas são desferidos e Peralta consegue se desvencilhar só no final.

OPINIÃO PAULO FAVERO – 10 a 9 Payan

22h05 – Chegou a hora

Vai começar o UFC 168 em Las Vegas. Robbie Peralta vai encarar Estevan Payan na primeira luta da noite. Os dois já estão dentro do octógono e prontos para iniciar o card preliminar.

21h53 – Confira o card completo do UFC 168

21h50 – 11 lutas estão programadas para o evento em Las Vegas. A primeira será entre Robbie Peralta e Estevan Payan, pelo peso-pena.

21h40 – Casa cheia

Foram vendidos 15.903 ingressos para o UFC 168, mas é muito comum em eventos nos Estados Unidos que a arena tenha lotação apenas no card principal. Assim, as primeiras lutas terão pouco público, mas o clima vai esquentar de acordo com a importância dos combates.

21h30 – UFC Fight Pass

21h – UFC faz coletiva de imprensa especial. Confira ao vivo:

20h50 – O brasileiro Anderson Silva tentará retomar o cinturão dos médios no UFC 168, em Las Vegas. A programação oficial começará às 22h, mas já estamos ligados em tudo que ocorre em Las Vegas antes do principal combate da noite, quando o Spider enfrentará Chris Weidman.