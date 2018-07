Confira como foi o retorno do Corinthians com o título mundial na mala

12h

Cinco horas depois do desembarque em São Paulo, a delegação corintiana começa a seguir rumo ao CT Joaquim Grava, onde os atletas terão uma festa fechada junto aos seus familiares e os funcionários do Corinthians. Assim, termina o desfile dos campeões mundiais pela Zona Norte da cidade. Mesmo sem a presença dos jogadores, o bando de loucos não deixa a Praça Campo de Bagatelle e segue comemorando. [galeria id=5459]

11h58

O ônibus continua parado na Praça Campo de Bagatelle. Em instantes, escoltado por batedores da Polícia Militar, o veículo seguirá rumo ao CT Joaquim Grava.

11h53

Ovacionados pela torcida, os jogadores já deixam o trio elétrico e entram no ônibus.

11h50

O ônibus do Corinthians já está posicionado ao lado do trio elétrico. Em alguns minutos, os jogadores trocarão de veículo. Na sequência, eles irão até o CT Joaquim Grava, onde reencontrarão os seus familiares e darão início às férias.

11h45

O trio elétrico continua fervendo. Mesmo se arrastando, os jogadores pulam se parar e cantam junto com a enlouquecida torcida, na Praça Campo de Bagatelle.

11h40

E não para de chegar gente. Mesmo em um dia útil e com a festa tendo mudado a sua programação por diversas vezes, o torcedor corintiano está dando um jeito de ver os jogadores campeões.

11h35

Trio elétrico muda os planos novamente e decide parar na Praça Campo de Bagatelle e não na Praça Heróis da FEB. Os torcedores que esperavam na segunda praça estão se deslocando para não perder a chance de saudar os campeões mundiais.

11h30

A torcida corintiana agora exalta Cássio, gritando sem parar que ele é o melhor goleiro do Brasil e pedindo a sua presença na seleção brasileira. O arqueiro chegou a ser convocado pelo técnico Mano Menezes, recentemente demitido pelo presidente da CBF, José Maria Marin.

11h25

O cantor Thiaguinho puxa um coro saudando todos os jogadores, começando pelos titulares, assim como a torcida faz antes das partidas. O time que iniciou a partida contra o Chelsea tinha a escalação: Cássio; Alessandro, Chicão, Paulo André e Fábio Santos; Ralf, Paulinho, Danilo e Jorge Henrique; Emerson e Paolo Guerrero. Desses, apenas o zagueiro Paulo André e o goleador Guerrero não estão desfilando em São Paulo. O primeiro foi para os Estados Unidos, direto do Japão, e o peruano ficou na Alemanha, onde o voo corintiano fez escala.

11h20

Eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes, o goleiro Cássio é um dos mais festejados pela torcida que cerca o trio elétrico. “Teve torcedor que queria pegar, beijar a minha mão. O corintiano é fanático, é um jeito carinhoso deles de agradecer, isso é legal”, disse o goleiro ao Sportv. “Os torcedores merecem o título porque todos apoiaram. Eu fiquei surpreso com tantos corintianos no Japão, foi uma energia muito boa e ajudou bastante o nosso time a chegar a este título”, emendou o camisa 12.

11h15

O trio elétrico contorna a Praça Campo de Bagatelle, bem perto da Praça Heróis da FEB, ponto final do desfile.

11h10

“Os meus filhos estão com 25 dias de vida e eu não os vejo há 15 dias. Mas agora é hora de festejar, vale muito a pena. Eu tenho 13 anos de Corinthians e nunca vi nada parecido. Não faço ideia de quantos torcedores vieram ver o nosso desfile. E lá no Japão foi incrível demais”, afirma o goleiro reserva Julio Cesar.

11h07

O trio vai chegando na Praça Heróis da FEB e todos os jogadores se levantam para dar um gás final no desfile.

11h03

Quatro horas depois de desembarcarem no Brasil, os jogadores continuam festejando. Haja fôlego, após mais de 20 horas viajando de volta do Japão.

11h

Após o desfile no trio elétrico, a delegação corintiana desce do veículo, na prória Praça Heróis da FEB, e se divide entre dois ônibus rumo ao CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê. O percurso até lá será todo feito com a ajuda de batedores da Polícia Militar.

10h54

O gerente de futebol do Corinthians, Edu Gaspar, é um dos mais animados no trio elétrico. Ele é o único corintiano que participou ativamente da conquista dos dois títulos mundiais do Corinthians. Em 2000, ele era jogador do time e inclusive marcou um dos gols na decisão por pênaltis, na qual o clube bateu o Vasco, no Maracanã, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar.

10h50

O trio elétrico já está bem perto da Praça Heróis da FEB. Não para de chegar gente.

10h46

O Batalhão de Choque desistiu de manter o cordão de isolamento na Praça Heróis da FEB e a massa invadiu a rua, não ficando restrita apenas ao miolo da praça. O trio elétrico vai desfilar cercado de gente por todos os lados.

10h44

“Nós merecemos e o torcedor corintiano merece muito também. Os torcedores corintianos nunca deixaram de nos apoiar, nós estamos cansados da viagem, mas devemos retribuir sempre o que eles nos dão”, comentou Paulinho.

10h40

“Eu sempre sonhei com isso. É um momento único na minha carreira. Estou feliz demais. Obrigado por tudo”, vibra o atacante Jorge Henrique, que ganhou a titularidade no jogo mais importante do Corinthians: a decisão do Mundial, na qual o time bateu o poderoso Chelsea por 1 a 0, gol de Guerrero, no último domingo, no Japão.

10h37

Neste momento, o trio elétrico passa pela Ponte das Bandeiras, cruzando o Rio Tietê.

10h35

Numa forma de homenagear o meia Douglas, antigo titular do time que acabou sendo sacado justamente para a final contra o Chelsea, o capitão Alessandro veste a camisa 10 do Corinthians, com o nome Douglas estampado nas costas.

10h30

A festa segue no trio elétrico, que se aproxima da Praça Heróis da FEB. Os jogadores corintianos ficarão um tempo no local, com o veículo parado, festejando junto com a massa alvinegra. Depois, eles voltarão para a sede do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, na Avenida Tiradentes, onde pegarão um ônibus em direção ao CT Joaquim Grava. No local, familiares dos jogadores os aguardam.

10h25

“Eu quero agradecer muito a torcida do Corinthians. Eles fazem parte da conquista. Obrigado por deixarem eu vestir essa camisa, pois ela é muito grande. Poucos jogadores conseguem ter o prazer de vestir essa camisa”, afirmou Emerson Sheik. [galeria id=5459]

10h20

E a cerveja rola solta no trio elétrico. Alguns jogadores já começam a demonstrar que estão bem “alegrinhos”. Vale lembrar que para os jogadores, que estavam no Japão, ainda é como se agora fosse noite.

10h15

Começa a chover, mas os jogadores não estão nem aí. “Pode chover até canivete, a festa é do Timão, dessa torcida”, diz o volante Ralf.

10h11

“Eu dei a minha vida no Japão, porque era tanto corintiano merecendo esse título, que não poderia ser diferente. “, afirmou o meia Danilo à TV Globo. “O amor do torcedor ao Corinthians é infinito. Nenhum jogador vai passar por isso que estamos passando hoje. É muita alegria”, emendou o zagueiro Chicão. Os dois são dos mais animados no trio elétrico.

10h07

O Batalhão de Choque da PM fez um cordão de isolamento na Praça Heróis da FEB para que os torcedores não invadam a rua. Eles estão concentrados no miolo da praça. Um patrocinador do clube está distribuindo bandeiras do Corinthians e faixas. A Fiel não para de chegar ao local.

10h05

Vale ressaltar que a direção do Corinthians mudou os planos. O trio elétrico não vai mais até o CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê. O desfile vai ser encerrado, em breve, na Praça Heróis da FEB, ainda na Zona Norte.

10h

Lá se vão três horas desde que o Corinthians desembarcou em Cumbica. E a festa não para. No trio elétrico, o cantor Thiaguinho é quem anima a massa.

9h54

Alessandro enfim deixa a taça passar nas mãos dos companheiros de time. Agora é o volante Ralf quem desfila com o troféu mais importante da história do Corinthians.

9h50

O trio elétrico já está na Avenida Santos Dummont, se aproximando da Praça Heróis da FEB, onde há uma grande concentração de torcedores à espera dos campeões mundiais.

9h45

O técnico Tite vibra no trio elétrico. “A gente sabe o quanto o Corinthians representa para essa torcida. Temos que comemorar muito”, disse ele, ao Sportv. “A torcida nos apoiou muito, no Japão e aqui. Eles merecem essa festa. Temos que agradecer muito tudo que eles fazem por nós”, emendou o goleiro Cássio, eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes. “Temos que retribuir todo o carinho do torcedor. Essa torcida nos surpreende sempre”, disse Romarinho.

9h40

A Tiradentes está totalmente tomada pelos torcedores corintianos no sentido Santana. Do outro lado, no sentido Centro, o trânsito está lento, mas ainda é possível utilizar a avenida para deslocamento.

9h35

Sentindo o efeito do fuso-horário japonês, a delegação corintiana vai tomando uma cerveja atrás da outra.

9h30

É cada vez maior o número de torcedores na Avenida Tiradentes, por onde, lentamente, o trio elétrico corintiano vai passando. Confira fotos do desembarque e da festa. [galeria id=5459]

9h25

O meia Douglas e o goleiro reserva Danilo Fernandes chamam a atenção por serem os únicos jogadores que estão trajando a camisa de jogo. Os outros atletas vestem uma camisa comemorativa do título mundial, na qual está escrito “Duas vezes campeão mundial”, em português, inglês, espanhol e japonês.

9h22

Cássio, Danilo, Chicão, Alessandro, Emerson Sheik, Jorge Henrique, Julio Cesar, Felipe, Douglas, Danilo Fernandes são os mais animados no trio elétrico.

9h17

O capitão Alessandro senta na ponta do trio elétrico. Desde que o Corinthians desembarcou no Brasil, o jogador não desgruda da taça de campeão mundial.

9h12

Trio elétrico percorre a Avenida Tiradentes levantando a massa corintiana por onde passa.

9h07

Lentamente, o trio elétrico começa a andar. É iniciado o desfile dos campeões mundiais pelas ruas de São Paulo. Ao som de pagode do cantor Thiaguinho e com cerveja nas mãos, os jogadores deixam o cansaço da longa viagem de lado e vibram muito com a possibilidade de celebrar junto ao seu torcedor a gloriosa conquista obtida no último domingo, em Yokohama, no Japão.

9h05

Com o trio elétrico parado, alguns sortudos torcedores conseguem jogar camisas para que os jogadores as autografem. Os campeões assinam o manto e os devolvem nas mãos do bando de loucos.

9h03

Neste momento, São Paulo registra 61km de congestionamento. A tendência é que ele aumente ainda mais nos próximos momentos, pois a torcida corintiana promete parar as ruas da cidade.

9h

Duas horas depois de o avião do Corinthians pousar em Cumbica, os jogadores fazem a festa em cima do trio elétrico. O veículo ainda está estacionado em frente ao 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, na Avenida Tiradentes. Mas logo ele partirá pelas ruas da Zona Norte.

8h57

Com latinhas de cerveja na mão, jogadores do Corinthians sobem no trio elétrico e começam a pular muito.

8h55

O cantor Thiaguinho, corintiano fanático, já está no trio elétrico e vai comandando a festa.

8h52

Jogadores vão se encaminhando para o trio elétrico. Inicialmente marcado para às 12h, o desfile foi antecipado e vai começar em breve.

8h50

O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, encontra a delegação corintiana e entrega uma placa ao presidente do Corinthians, Mário Gobbi.

8h45

Com faixas e bandeiras, algumas torcidas organizadas do Corinthians vão em direção à Praça Heróis da FEB para encontrar o time. O trio elétrico passará por lá. O trânsito fica complicado na região

8h43

Confira fotos do desembarque. [galeria id=5459]

8h41

O técnico Tite, visivelmente cansado, atende pacientemente um enorme número de policiais que pedem autógrafo e posam para fotos ao lado dele.

8h39

Um grande trio elétrico, branco e preto, já está estacionado ao lado do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar para levar os corintianos pelas ruas de São Paulo.

8h36

Alessandro tira fotos com policiais, dentro do batalhão.

8h33

O capitão Alessandro desce do ônibus com a taça de campeão mundial. Ele não desgruda por nada do cobiçado objeto de desejo de todos os clubes do mundo.

8h32

Os ônibus já chegaram na Avenida Tiradentes e os jogadores desembarcam em frente à sede do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar.

8h28

Rapidamente, os veículos já pegam a Avenida Cruzeiro do Sul, na Zona Norte. Eles estão bem perto da Avenida Tiradentes, o destino final. De lá, os jogadores encontrarão o cantor Thiaguinho, com o qual subirão no trio elétrico que será usado para a comemoração pelas ruas de São Paulo.

8h24

Os dois ônibus já deixam a Rodovia Dutra e entram na Marginal Tietê.

8h21

C0m o cancelamento da passagem do Corinthians pela Prefeitura de São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab vai encontrar e saudar os campeões mundiais na sede do 2º Batalhão de Choque, na rua Jorge Miranda, ao lado da Avenida Tiradentes, de onde partirá o trio elétrico. Confira fotos do desembarque. [galeria id=5459]

8h17

Jogadores vibram com a recepção. E a festa está apenas começando. “Eu que vivi o momento do clube na Série B não imaginava isso. A gente fica feliz. Vamos comemorar com a torcida essa conquista”, afirmou Chicão à Sportv, de dentro do ônibus.

8h13

O elenco corintiano segue com tranquilidade rumo à Avenida Tiradentes.

8h11

Cercado por batedores da Polícia Militar, os ônibus agora deixam com tranquilidade a região do aeroporto de Cumbica. Alguns corintianos pararam o carro no acostamento da Rodovia Hélio Smidt para saudar os campeões mundiais.

8h09

Torcedores que foram ao aeroporto fazem festa e correm ao lado dos dois ônibus que levam a delegação corintiana.

8h05

O trânsito está sendo fechado para que os ônibus passem em frente ao portão onde torcedores corintianos esperam.

8h03

Os ônibus do Corinthians deixam o aeroporto de Cumbica e partem em direção à sede da Rota, na Avenida Tiradentes, na Zona Norte de São Paulo. De lá é que partirá o trio elétrico, comandado pelo cantor Thiaguinho, que irá desfilar pelas ruas até o CT Joaquim Grava.

8h

Confira aqui, em instantes, uma galeria com fotos do desembarque do Corinthians.

7h55

Após o procedimento de imigração, os jogadores e a comissão técnica entraram em dois ônibus e vão se encaminhando para deixar o aeroporto de Cumbica.

7h45

Até o momento está mantido para às 12h o início da carreata do Corinthians pela cidade de São Paulo. O trio elétrico partirá da Avenidade Tiradentes, na Zona Norte, e passará pela Avenida Santos Dummont, pela Praça Heróis da FEB, antes de seguir para o CT Joaquim Grava, no Parque Ecológico do Tietê.

7h42

Neste momento, os campeões mundias realizam o procedimento burocrático de entrada no Brasil: imigração, conferência de passaportes, declarações à Receita Federal e outros.

7h39

O encontro com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, na sede da Prefeitura, foi cancelado pelo Corinthians. O clube alegou que os jogadores estão muito cansados e tal compromisso atrapalharia a logística do desfile em trio elétrico pelas ruas da cidade. Confira fotos do desembarque. [galeria id=5459]

7h35

Mesmo sem ter contato visual algum com os campeões mundiais, cerca de 300 torcedores do Corinthians estão nas cercanias do aeroporto de Cumbica esperando.

7h32

A delegação deixa o ônibus. O capitão Alessandro continua com a taça de campeão mundial nas mãos.

7h30

Lá se vão quase 24h desde que a delegação corintiana embarcou em Narita, no Japão. Apesar do evidente cansaço, os jogadores e a comissão técnica participarão ainda de uma verdadeira maratona de comemoração do título mundial.

7h28

O ônibus vai estacionando na área de desembarque de passageiros da Base Aérea, um anexo do aeroporto de Cumbica.

7h25

Inicialmente, a delegação corintiana iria até a Prefeitura de São Paulo para um encontro com o prefeito Gilberto Kassab, mas o planejamento foi modificado e isso não acontecerá mais.

7h21

Escoltado por carros da Polícia Federal, o ônibus faz um trajeto muito maior do que o habitual – em desembarques internacionais.

7h19

Toda a delegação campeã mundial já deixou o avião e está no ônibus da concessionária que administra o aeroporto de Cumbica. O veículo deixa a pista de pouso e se encaminha para um local no qual os jogadores e a comissão técnica terão atendimento especial da Polícia Federal.

7h17

Os jogadores deixam o avião e entram em um ônibus. Eles irão até uma área interna do aeroporto de Cumbica para a realização do procedimento burocrático de entrada no Brasil.

7h16

Melhor jogador do Mundial, o goleiro Cássio está com a medalha de campeão mundial entregue pela Fifa.

7h15

Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin recebe a delegação do Corinthians na pista.

7h13

Com a taça de campeão mundial, o capitão Alessandro é o primeiro a descer do avião. Os outros jogadores descem logo após o lateral-direito.

7h09

Dois titulares do Corinthians não voltaram para o Brasil. Autor dos dois gols do time no Mundial, o atacante peruano Paolo Guerrero ficou na Alemanha, onde a delegação fez escala. Com passagens pelos clubes alemães Bayern de Munique e Hamburgo, o camisa 9 ficou por lá para resolver questões pessoais. Já o zagueiro Paulo André resolveu curtir o início das férias no Japão.

7h05

Após deixarem o avião, os corintianos terão um esquema especial para passar pelo processo de entrada no país: imigração, conferência de passaportes e declaração à Receita Federal.

7h04

A Polícia Militar escalou 800 policiais para a chegada do Corinthians.

7h02

O avião que traz os campeões mundias acaba de pousar no aeroporto de Cumbica.

6h58

A previsão de chegada do voo corintiano é às 7h05. Após embarcar em Narita, no Japão, a delegação alvinegra fez uma escala de oito horas em Frankfurt, na Alemanha, de onde partiu para solo brasileiro.

6h55

Acompanhe ao vivo tudo sobre o desembarque do Corinthians, em São Paulo, após a conquista do título mundial.