AO VIVO – Torcedores de Corinthians e São Paulo começam a chegar ao Pacaembu

Os repórteres Vitor Marques e Fernando Faro acompanham a movimentação para a partida que vale o título da Recopa. Corinthians e São Paulo se enfrentam a partir das 21h50. No primeiro confronto, o time de Tite ganhou por 2 a 1, e agora joga pelo empate. DIRETO DO PACAEMBU.

21h33

Encerramos aqui o pré-jogo da partida entre Corinthians e São Paulo. Continue ligado no Estadão para acompanhar a decisão da Recopa Sul-Americana.

21h31

Antes da bola rolar, o volante Paulinho, negociado com o Tottenham, apareceu e deu uma volta no campo para cumprimentar os torcedores, que aplaudiram o jogador e gritaram seu nome. Clima de decisão começa a aparecer no Pacaembu.

21h27

Cheerleaders do Corinthians animam os torcedores antes do jogo.

21h22

Nesta quinta-feira, o São Paulo deve definir o empréstimo do zagueiro Rhodolfo para o Grêmio por um ano.

21h16

Neste momento, Cássio faz aquecimento no gramado com o preparador de goleiros Mauri e o reserva Danilo Fernandes. Torcida do Corinthians provoca Rogério Ceni.

21h07

Em 245 jogos, são 90 vitórias do Corinthians, 78 empates e 77 vitórias do São Paulo.

20h57

O Corinthians chegou poucos minutos antes ao Pacaembu. Nenhuma das duas delegações teve problema no desembarque.

20h51

O São Paulo chega ao estádio do Pacaembu com um desfalque importante: Jadson, com dores no tornozelo, foi vetado pelo departamento médico. O meia sofreu uma torção no tornozelo direito no sábado e não enfrentou o Vitória pelo Brasileiro. Existia a esperança que ele estivesse em campo após treinar ontem. Com isso, Maicon deve atuar em seu lugar.

20h45

A Polícia Militar fechou alguns acessos para o Pacaembu, com o intuito de evitar confronto entre as duas torcidas. São eles o Túnel Noite Ilustrada (acesso a Avenida Pacaembu bloqueado), Rua Major Natanael (acesso a Av. Dr. Arnaldo bloqueado), Rua Dr. Paulo Passalaqua (acesso a Praça Charles Miller bloqueado) e Arnolfo de Azevedo.

20h34

Emerson Sheik está motivadíssimo para encarar o São Paulo hoje. Além de ter renovado seu contrato até julho de 2015, ele completa hoje 100 jogos com a camisa do Corinthians. Em 99 jogos, ele marcou 22 gols, sendo os dois mais importantes contra o Boca Juniors, na final da Libertadores, aqui neste mesmo Pacaembu.

20h17

Polícia Militar também reforça policiamento no portão de entrada dos ônibus das duas delegações. O motivo é evitar confusão na chegada do ônibus do São Paulo, como aconteceu no jogo da ida quando o ônibus do Corinthians foi apedrejado. Até agora nem São Paulo nem Corinthians chegaram ao Pacaembu.

20h

A PM também está atenta ao resultado do jogo desta quarta. Sabe que se o São Paulo conseguir tirar a vantagem do Corinthians e ficar com o caneco, poderá ter mais trabalho após a partida. O Pacaembu terá apenas 2 mil são-paulinos.

19h50

O policiamento está reforçado nos arredores do Pacaembu para garantir a segurança no clássico entre Corinthians e São Paulo. Da carga total de 37 mil ingressos, 2 mil foram destinados aos torcedores do São Paulo. É basicamente para esse grupo que a PM se preocupa, embora faça a segurança de todos no Paulo Machado de Carvalho.

19h32

O Corinthians leva ampla vantagem sobre o São Paulo em finais. Em 18 decisões, o time alvinegro faturou 12.

19h24

Os portões já foram abertos no Pacaembu, mas a presença de torcedores dentro do estádio ainda é pequena.

19h20

O São Paulo deve ter o retorno de Jadson e Rafael Toloi para a partida contra o Corinthians. Os dois jogadores, que não atuaram diante do Vitória no último domingo, estão recuperados de lesão.

19h12

A previsão é que as delegações dos dois times cheguem ao estádio uma e hora e meia antes do início do jogo, marcado para 21h50. No jogo da ida, no Morumbi, o ônibus do Corinthians foi recebido de maneira nada amistosa, com pedras e latas de cerveja. A diretoria do Corinthians já fez apelo aos torcedores, ligados à organizadas, para que não aconteça um revide.

19h05

O Corinthians busca seu primeiro título da Recopa, o que coroaria uma sequência de títulos internacionais que se iniciou em 2012, com a Libertadores e o Mundial. Já o São Paulo venceu a competição duas vezes (1993 e 1994) e tenta o tri, mas para isto precisa ganhar o jogo no tempo normal por dois gols de diferença para ficar com o título.

19h01

O lateral-esquerdo Clemente Rodríguez foi cortado do segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana. Expulso diante do Newell’s Old Boys pela Copa Libertadores deste ano, o jogador levou uma suspensão de quatro jogos. A diretoria do São Paulo entendeu que a punição também valeria para a partida de hoje e, por precaução, decidiu sacar Clemente Rodríguez.

18h55

Do lado do São Paulo, a novidade é Paulo Henrique Ganso, que sequer foi relacionado para a partida diante do Vitória, no último domingo. O meia, contratado por R$ 24 milhões no ano passado, tenta justificar o investimento e recuperar o bom futebol. Durante a semana, Paulo Autuori afirmou que “só talento não resolve” ao se referir a Ganso.

18h51

O meia Paulinho já foi negociado com o Tottenham, da Inglaterra, mas estará no Pacaembu nesta noite para torcer para o Corinthians. Ontem, ele visitou os ex-companheiros no CT Joaquim Grava. “Só torcer é pior”, disse ele em entrevista ao Arena SporTV. Quem herdou a camisa 8 de Paulinho, aliás, foi o meia Renato Augusto, que começa o jogo de hoje no banco de reservas.

18h48

Com o retorno de Emerson Sheik, Alexandre Pato volta ao banco de reservas. O veterano atacante, aliás, renovou por mais dois anos com o Corinthians.

18h44

O Corinthians terá força máxima diante do São Paulo. Os meias Danilo, Douglas e Renato Augusto, além do atacante Emerson Sheik, estão recuperados de lesão. Destes quatro, a expectativa é que Renato Augusto e Douglas fiquem no banco de reservas.

18h39

No Pacaembu, apenas os profissionais de imprensa por enquanto.

18h30

Os portões do Paulo Machado de Carvalho ainda não estão abertos, e o movimento de torcedores fora do estádio ainda é tranquilo. Todos os ingressos foram vendidos, cerca de 35 mil.

18h25

Torcedores corintianos já começam a chegar ao estádio. Vale taça. O jogo reúne o campeão da Livertadores e o campeão da Sul-Americana.