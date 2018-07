Apaixonado? Pepe aparece tocando piano e fazendo declaração de amor em vídeo

Conhecido como um dos zagueiros mais duros do futebol mundial, Pepe resolveu mostrar todo seu lado romântico em propaganda feita por sua fornecedora de chuteiras. O anúncio foca o Dia dos Namorados, comemorado no próximo dia 14 em diversos países

Natural de Maceió, mas naturalizado português, o jogador do Real Madrid vestiu um terno branco, tocou piano e abriu seu coração… para sua chuteira.

“Eu sabia que você era especial no momento que te vi pela primeira vez. Depois eu te abracei. Foi um sonho tornando-se realidade. Tão macia, tão bonita. Você me fez querer ser melhor, e eu sou melhor. E agora, eu não sei onde eu acabo e você começa. Por que, alguma vez, eu iria querer outra? Eu fui feito para você, e você foi feita para mim. Você me completa”, diz o violento, mas também ‘carinhoso’ zagueiro.

Mas para os atacantes adversários não acharem que Pepe está com o coração amolecido, confira um vídeo com alguns lances do camisa 3 do Real.