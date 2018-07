Após acertar com o Vasco, Léo Moura recebe chuva de críticas

A contratação de Léo Moura pelo Vasco, confirmada na manhã desta segunda pelo mandatário Eurico Miranda, reverberou de forma quente nas redes sociais do atleta. Em sua página do Facebook, por exemplo, o jogador ainda não se pronunciou, mas já foi ‘bombardeado’ com críticas de flamenguistas: ‘Acabou o respeito’. Léo defendeu o Rubro-Negro por quase 10 anos e se despediu após a disputa do Carioca deste ano. Cerca de três meses depois, assina com o maior rival, Vasco da Gama. Os cruzmaltinos, por sua vez, comemoram a contratação e provocam os rivais.

CONFIRA ALGUMAS MENSAGENS DA PÁGINA DO JOGADOR