Dunga reassumiu o comando do Brasil com uma difícil missão: reerguer a equipe após a trágica derrota por 7 a 1 para a Alemanha nas semifinais da Copa do Mundo. Nos primeiros desafios, contra Colômbia e Equador nos Estados Unidos, muitas caras novas e duas vitórias por 1 a 0.

O Estado quer saber: você, leitor, acredita no reerguimento da Seleção sob o comando de Dunga às vésperas das Eliminatórias e da Copa América? Vote!

