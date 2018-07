Após falha e gol contra, brasileiro pede para sair em jogo do Espanhol

Há dois anos no Betis, o zagueiro Paulão vive uma temporada para ser esquecida. O brasileiro, que já foi alvo de atos racistas da própria torcida de seu clube em novembro do ano passado, protagonizou três lances marcantes neste domingo, na derrota de sua equipe para o Rayo Vallecano, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.

No jogo, que terminou em 3 a 1 para o time de Madri, o zagueiro falhou no primeiro lance, em que o atacante Rochina se antecipou em bola recuada pelo defensor ao goleiro e marcou o primeiro tento. Porém, o momento mais curioso aconteceu aos 26 minutos da etapa inicial. Após cruzamento na área, Paulão desviou de cabeça e enganou novamente o Adán, fazendo o segundo gol do Rayo na partida. Abalado emocionalmente pelas duas falhas, o zagueiro olhou para o seu treinador e fez final para ser substituído.

Mesmo com os seus companheiros passando apoio, o brasileiro deixou o gramado do estádio para a entrada de Daniel Perquis, após cinco minutos. Com mais uma derrota no Campeonato Espanhol, o Betis se afunda ainda mais na lanterna do competição, com apenas 22 pontos.