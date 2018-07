Após goleada, Neymar entrega camisa a torcedor deficiente do Sporting Gijón

Sem Lionel Messi, a principal estrela da goleada por 5 a 0 do Barcelona sobre o Sporting Gijón foi Neymar. Além da grande atuação nos 90 minutos, com dois gols, o brasileiro também fez um bonito gesto ao final do jogo.

Antes de ir para os vestiários do estádio El Molinón, Neymar se dirigiu à arquibancada para presentear um torcedor deficiente com a sua camisa. Além do uniforme, o camisa 11 também deu um abraço em outro aficionado, este com Síndrome de Down. Enquanto se encaminhava para o local onde estavam os torcedores, o brasileiro recebeu palmas de boa parte da torcida local.

Ele atravessou o campo todo para colocar no rosto e um torcedor especial, um sorriso! Que belo gesto. Inesquecível ⚽💜⚽ #neymar #neymarjr #barcelona A video posted by @liveforyouneymarjr on Sep 24, 2016 at 12:15pm PDT

O Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira, para encarar o Borussia Monchengladbach, na Alemanha, pela Liga dos Campeões. Já o Sporting Gijón encara o Deportivo La Coruña, no sábado, pelo Campeonato Espanhol.