Após lançar trecho de 1ª música, Neymar aparece de peruca nas redes

Depois de aparecer lançando um trecho de sua primeira música de trabalho, Neymar publicou duas imagens com uma peruca em sua conta oficial no Twitter, nesta quarta-feira. Com a hashtag #neymusico, o atacante do Barcelona está entre os assuntos mais citados do momento nas redes.

Diferente do cabelo loiro que está usando desde a conquista inédita do ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, Neymar colocou uma peruca morena e brincou: “Cabeleireiro pra quê? Chamei meu parça pra cortar meu cabelo. E aí, gostaram?”.

Cabeleireiro pra quê ? Chamei meu parҫa pra cortar meu cabelo. E aí, gostaram? ✂️❤️😀 pic.twitter.com/lSrOvuj7F4 — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2016