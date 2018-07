Após levarem balde d’água na cabeça, jogadores do Ajax desafiam rivais

Várias personalidades do esporte já participaram do “Ice Bucket Challenge”, mas na Holanda, os jogadores do Ajax resolveu inovar. Nesta quarta-feira, o site oficial do clube publicou vídeo com os atletas da equipe tomam banho de água gelada de forma coletiva.

Na publicação, o capitão da equipe, Nicklas Moisander, desafia os jogadores rivais do PSV, clube que os ajaxistas irão enfrentar no próximo domingo, o árbitro Björn Kuipers, que apitará a partida pelo Campeonato Holandês e também o prefeito de Amsterdam, Eberhard van der Laan, a participarem da brincadeira.

No começo do vídeo, o defensor finlandês revela que todos os atletas da equipe holandesa irão fazer doações para a fundação local que estuda a esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença que impede as pessoas de falar e andar.