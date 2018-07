Após nova derrota fora de casa, o Corinthians ainda briga por título no Brasileirão?

Neste domingo, o Corinthians foi derrotado pelo Flamengo, no Maracanã, por 1 a 0. Com isso, a equipe paulista soma mais um resultado negativo ao retrospecto ruim fora de casa. No Brasileirão são cinco empates, duas derrotas e apenas três vitórias.

Líder do campeonato, o Cruzeiro soma 46 pontos, dez a mais que o time comandado por Mano Menezes, quarto colocado. Faltando 17 rodadas para o fim, com 51 pontos em disputa, o Corinthians ainda tem chances de brigar pelo título ou lutará apenas por uma vaga na Copa Libertadores de 2015? Dê sua opinião.

