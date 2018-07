Após novas falhas, Rogério Ceni deveria se aposentar agora?

Após falhar em dois dos gols marcados pelo Bragantino na vitória de 3 a 1 da equipe interiorana contra o São Paulo, Rogério Ceni voltou a ser colocado em cheque. Aos 41 anos, o goleiro havia dito que iria se aposentar em 2013, mas optou por adiar seu planos. Neste ano, o goleiro, considerado pelos torcedores como o maior jogador da história do clube, ainda não descartou jogar por mais uma temporada pela equipe paulista.

No entanto, as falhas na partida desta quarta-feira se somam às cometidas pelo goleiro no empate do São Paulo contra o Criciúma e na derrota para o Fluminense, ambos pelo Campeonato Brasileiro. E para você, leitor? Acha que Rogério Ceni deveria se aposentar agora, esperar até o fim do ano ou prolongar um pouco mais sua carreira? Vote!

