Após opções afunilarem, quem deve assumir o São Paulo?

Dois dias após a queda de Muricy Ramalho, a diretoria do São Paulo já tem seus ‘favoritos’ para assumir o cargo de treinador. Indicado pelo próprio Muricy, Abel Braga aparece como nome forte. O vice de futebol do clube, Ataíde Gil Guerreiro, afirmou que o técnico que chegará está desempregado, mas, com a simpatia do presidente Carlos Miguel Aidar, Luxemburgo aparece como outro ‘favorito’. Outro caminho seria escolher um treinador estrangeiro. Neste caso, Alejandro Sabella, vice-campeão mundial com a Argentina em 2014, aparece como opção. Outros correm por fora. Agora que as alternativas ‘afunilaram’, quem deve ser o novo comandante do São Paulo?

