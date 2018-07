Após punição, Hope Solo chora e desabafa em vídeo

Logo após a eliminação nos Jogos Olímpicos do Rio, a goleira Hope Solo chamou suas rivais suecas de covardes. A atitude rendeu uma punição de seis meses fora dos gramados. A penalidade foi divulgada no último dia 24 através de um comunicado oficial da seleção norte-americana de futebol.

Após a notícia, Hope Solo aparece em um vídeo ao lado de Jerramy Stevens, seu marido. Nas imagens a jogadora desabafa e chora dizendo: “17 malditos anos e acabou”.

Nas redes sociais, ela ainda fez um pedido de desculpas: “Por 17 anos, eu dediquei a minha vida à seleção dos Estados Unidos e fiz o trabalho de uma atleta profissional da maneira que eu sabia – com paixão, tenacidade, e a vontade e o compromisso de ser a melhor goleira do mundo, não apenas para meu país, mas para elevar o esporte para a próxima geração de atletas do sexo feminino. Nesses compromissos, eu nunca vacilei”.