Apostas na luta de Wanderlei e Anderson Silva

POR PAULO FAVERO

Vitor Belfort não poderá enfrentar Wanderlei Silva, mas opinou sobre o adversário do brasileiro no UFC 147. “O Rich Franklin é canhoto, ele era professor de matemática, é um lutador muito completo, mas não dá para saber o que vai dar. Vamos ver”, afirma. Sobre outra luta, ele também faz sua aposta. “O Chael Sonnen vai abafar, o Anderson vai tentar achar seu espaço e pode nocautear se for assim. Se for para o solo, fica melhor para o Sonnen. Será uma luta boa de assistir.”