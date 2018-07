Arena da Baixada é mantida na Copa. Você concorda? Vote!

Depois de receber alerta da Fifa e ter sua participação na Copa do Mundo ameaçada, governo e Atlético-PR se juntaram para finalizar à tempo as obras na Arena da Baixada. As mudanças na gestão da obra, que teve intensificado o número de operários, e a implantação de mais R$ 38 milhões para resolver os problemas de caixa convenceram Jérôme Valcke, que anunciou nesta terça-feira a manutenção do estádio como sede e deu prazo de entrega para maio. Você concorda com a decisão? Vote!

