Arena pela metade

MONTEVIDÉU – Quem assiste ao confronto entre Uruguai e Brasil pela Copa Davis nem percebe que a arena montada no Carrasco Lawn Tennis, tradicional clube de tênis de Montevidéu, ainda está em obras. Uma estrutura fixa que estava planejada para ficar pronta antes do duelo, ainda precisa de muito trabalho para ser concluída.

A arquibancada deixaria a área vip reservada para o público brasileiro um pouco maior, mas o presidente da Confederação Brasileira de Tênis minimiza o atraso. “Infelizmente, não vendemos todos os ingressos que tínhamos à disposição, então aquela área não fez falta”, afirma. “É claro que ficou uma coisa feia, a estrutura nem está perto de ficar pronta, mas não causou grande prejuízo ao confronto.”

A presença de público do primeiro dia ficou bem abaixo do esperado. Dos 4 mil lugares que a organização do confronto diz que é a capacidade da arena, nem metade chegou a ser utilizada. A explicação: a ausência de Pablo Cuevas, principal jogador uruguaio, esfriou os jogos. Cuevas era a única esperança do Uruguai, já que os demais jogadores da equipe têm ranking muito baixo e não foram páreo para o Brasil no primeiro dia de confronto.