Argentina bate Holanda nos pênaltis e Messi é a #ChargedoJogo

No sufoco, a Argentina conseguiu bater a Holanda nos pênaltis e conquistou a tão sonhada vaga para a final da Copa do Mundo, após 24 anos de espera.

Ambas as equipes tiveram boas atuações e perderam chances importantes para definir o jogo ainda nos 90 minutos ou nos 30 de prorrogação. Porém, a decisão acabou indo para as penalidades máximas e Romero foi o destaque, pegando as cobranças de Vlaar e Sneijder, sendo eleito o melhor jogador em campo.

Messi conseguiu converter o seu pênalti e, durante a partida, teve boas oportunidades tanto de marcar quanto de assistência para o gol argentino, que não veio, mas mesmo assim virou a #ChargedoJogo.

Esta é a décima segunda charge baseada nos jogos do Mundial que o Estadão produz. Iniciada no jogo de abertura do Mundial, com a vitória do Brasil sobre a Croácia, a ação funciona da seguinte maneira: no segundo tempo da partida, dois personagens são sugeridos e pelo Twitter, o torcedor escolhe quem merece virar charge.