Argentina x Brasil: onde assistir, horário e escalação das equipes

Finalmente teremos um clássico entre Brasil e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O jogo de ida, que aconteceria em São Paulo, foi interrompido após fiscais da Anvisa impedirem o prosseguimento no País de jogadores argentinos que não cumpriram quarentena. A polêmica, somada aos encontros nas últimas edições da Copa América, reacendeu a rivalidade entre as duas seleções. Nesta terça-feira, Argentina e Brasil medem forças em San Juan, no Estádio do Bicentenário, às 20h30, pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Argentina e Brasil terá transmissão da TV Globo e do SporTV. O Estadão acompanha em tempo real todos os detalhes do clássico.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola a partir das 20h30 no Estádio do Bicentenário, na cidade de San Juan. O município fica distante mais de 1.100 quilômetros da capital Buenos Aires e está próximo à fronteira com o Chile.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Argentina: Martínez; Molina (Montiel), Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Paredes (Rodríguez), Lo Celso e Messi; Lautaro Martínez e Di María. Técnico: Lionel Scaloni.

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Fabinho, Fred e Lucas Paquetá; Raphinha, Mateus Cunha e Vinícius Junior (Coutinho). Técnico: Tite

ÚLTIMOS RESULTADOS

Nesta Data Fifa, a seleção brasileira vem de suada vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia, mesmo placar da vitória da Argentina sobre o Uruguai.