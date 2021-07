Argentina x Equador: onde assistir, horário e escalação das equipes

Classificada de no 1º lugar do Grupo A de forma invicta, a Argentina enfrenta o Equador neste sábado, em Goiânia. O jogo, válido pelas quartas de final da Copa América, acontece às 22h. A seleção argentina confia no brilho de Messi, que recentemente se tornou o jogador com mais jogos pela Albiceleste, para seguir sonhando com o título do torneio, conquistado pela última vez em 1993.

ONDE ASSISTIR

Argentina x Equador terá transmissão ao vivo pelo SBT e a ESPN Brasil. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 22h (horário de Brasília), no na estádio Olímpico, em Goiânia.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Argentina : Emiliano Martínez; Molina, Lisandro Martinez, Otamendi, Acuña; Paredes, Lo Celso; Lautaro Martinez, Messi e Papu Gómez; Agüero. Técnico : Lionel Scolani.

: Emiliano Martínez; Molina, Lisandro Martinez, Otamendi, Acuña; Paredes, Lo Celso; Lautaro Martinez, Messi e Papu Gómez; Agüero. : Lionel Scolani. Equador: Galindez; Angelo Preciado, Hincapie, Arboleda, Estupinan; Franco, Mendez, Caicedo, Palacios; Ayrton Preciado e Valencia. Técnico: Gustavo Julio Alfaro.

ÚLTIMOS RESULTADOS

A Argentina vem de goleada por 4 a 1 sobre a Bolívia, na Arena Pantanal. O Equador vem de empate por 1 a 1 com o Brasil, em Goiânia.