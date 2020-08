Arsenal x Liverpool: onde assistir e horário do jogo

Arsenal e Liverpool decidem neste sábado, às 12h30, a Supercopa da Inglaterra. O torneio, que reúne o campeão do Campeonato Inglês e o da Copa da Inglaterra, será jogado no Estádio de Wembley e terá transmissão na internet.

Onde assistir Arsenal x Liverpool?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal DAZN.

Horário

O jogo será às 12h30 (horário de Brasília), neste sábado.

Equipes

Campeão da Copa da Inglaterra, o Arsenal estreia no Campeonato Inglês no dia 12 de setembro, quando irá enfrentar o Fulham, fora de casa. Já o campeão inglês Liverpool vai estrear na busca por mais um título no mesmo dia, mas contra o Leeds, comandado pelo técnico Marcelo Bielsa.