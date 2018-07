As chances de título, Libertadores e queda no Brasileirão após 36 rodadas

Faltam duas rodadas para o fim da Série A do Campeonato Brasileiro 2010 e é a hora de todos fazerem contas sobre o que pode acontecer com o seu time. Apenas três times lutam pelo título (Fluminense, Corinthians e Cruzeiro), enquanto que estes mesmos já estão classificados para a Copa Libertadores 2011. Outros três times tem chance de conseguir uma vaga – que dependerá de um time brasileiro não ser campeão da Copa Sul-Americana.

Na parte de baixo da classificação, seis times lutam para não cair (quatro serão rebaixados) e dois já foram: Goiás e Grêmio Prudente. As chances na disputa na tabela abaixo são de Tristão Garcia, no site Infobola, e levam em consideração todo o retrospecto do time no campeonato (como mandante/visitante, nos últimos jogos, contra seus adversários, etc). Abaixo do time e sua pontução, estão os jogos que lhe faltam.

Campeão Libertadores Rebaixamento 1.º – Fluminense – 65 pontos

Palmeiras (f) e Guarani (c) 64% 100% – 2.º – Corinthians – 64

Vasco (c) e Goiás (f) 25% 100% – 3.º – Cruzeiro – 63

Flamengo (f) e Palmeiras (c) 11% 100% – 4.º – Grêmio – 57

Guarani (f) e Botafogo (c) – 46% – 5.º – Atlético Paranaense – 56

Ceará (f) e Avaí (c) – 30% – 6.º – Botafogo – 56

Grêmio Prudente (c) e Grêmio (f) – 24% – * 7.º – Santos – 55

Avaí (f) e Flamengo (c) – – – * 8.º – Internacional – 54

Vitória (c) e Grêmio Prudente (f) – – – 9.º – São Paulo – 51

Atlético-GO (f) e Atlético-MG (c) – – – 10.º – Palmeiras – 50

Fluminense (c) e Cruzeiro (f) – – – 11.º – Vasco – 46

Corinthians (f) e Ceará (c) – – – 12.º – Ceará – 46

Atlético-PR (c) e Vasco (f) – – – 13.º – Flamengo – 43

Cruzeiro (c) e Santos (f) – – 2% 14.º – Atlético Mineiro – 42

Goiás (c) e São Paulo (f) – – 3% 15.º – Atlético Goianiense – 40

São Paulo (c) e Vitória (f) – – 25% 16.º – Avaí – 40

Santos (c) e Atlético-PR (f) – – 33% 17.º – Vitória – 40

Internacional (f) e Atlético-GO (c) – – 41% 18.º – Guarani – 37

Grêmio (c) e Fluminense (f) – – 96% 19.º – Goiás – 32

Atlético-MG (f) e Corinthians (c) – – 100% 20.º – Grêmio Prudente – 28

Botafogo (f) e Internacional (c) – – 100%

Libertadores | Sul-Americana | Rebaixamento | (c) casa | (f) fora | * já classificados, independente do Brasileirão

