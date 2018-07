Astronautas assistem à final da Copa do espaço

Nem a maravilhosa vista do espaço supera a magia de uma final de Copa do Mundo. O astronauta Reid Wiseman publicou uma foto na tarde deste domingo com seus colegas na Estação Espacial Internacional assistindo ao jogo.

O norte-americano é o comandante da missão e costuma divulgar imagens e informações durante a expedição. O astronauta Alexander Gerst, que é alemão, também aparece na foto e escreveu no seu Twitter. “Emocionante a final a 28.000 km/h na estação espacial. Vai Alemanha!”.