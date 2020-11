Atalanta x Liverpool: onde assistir, horário e classificação da Liga dos Campeões

Em confronto que vale a liderança do Grupo D, o Atalanta recebe o Liverpool nesta terça-feira, às 17 horas, no estádio Atleti Azzurri D’Italia, em partida válida pelo Grupo D da Liga dos Campeões da Europa.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

Atalanta x Liverpool terá transmissão pelo Facebook do Esporte Interativo e também pelo EI Plus.

HORÁRIO

A partida será disputada às 17h desta terça-feira, horário de Brasília.

CLASSIFICAÇÃO

O Liverpool lidera o Grupo D com seis pontos seguido pelo Atalanta com 4. Ajax tem um e o Midtjylland tem zero. Na rodada passada, o Liverpool venceu o Midtjylland por 2 a 0 e o Atalanta ficou no 2 a 2 com o Ajax, em jogo disputado na Itália.