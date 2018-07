Até Cristo Redentor inflável aparece na festa dos argentinos

A comemoração na Argentina pela classificação à final da Copa do Mundo durou toda a noite e a festa contou até com uma imagem do Cristo Redentor inflável. A maior celebração aconteceu nas imediações do Obelisco, simbolo histórico da Argentina e localizado na região central de Buenos Aires.

A Argentina superou a Holanda na semifinal. A partida foi disputada em São Paulo e o finalista só foi conhecido após a disputa por pênaltis – os argentinos venceram os rivais por 4 a 2. Agora, a Argentina disputa o título no próximo domingo contra a Alemanha.