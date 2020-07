Athletic de Bilbao x Real Madrid: onde assistir, escalação e horário

O Real Madrid volta a campo neste domingo para enfrentar o Athletic de Bilbao no estádio San Mamês, às 9h, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O time merengue pode ampliar sua liderança e a partida terá transmissão na TV fechada.

Onde assistir Athletic de Bilbao x Real Madrid

É possível assistir ao vivo ao duelo pelo canal Fox Premium, que também fará transmissão online pelo Fox Play. Já o Estadão fará tempo real da partida.

Quando é o jogo?

A partida será disputada no domingo, às 9h, horário de Brasília.

Escalação Athletic de Bilbao x Real Madrid

A definir

O Real Madrid lidera o Campeonato Espanhol com 74 pontos, quatro a mais que o Barcelona. O time comandado por Zinedine Zidane vem de vitória por 1 a 0 sobre o Getafe e com o empate do Barça em 2 a 2 com o Atlético de Madrid, conseguiu ampliar a vantagem na ponta.

Já o Athletic de Bilbao aparece na oitava posição, com 46 pontos, e tenta se aproximar da zona de classificação para a Liga Europa. Na última quarta-feira, o time basco derrotou o Valencia por 2 a 0 fora de casa.