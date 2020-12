Athletico-PR x Atlético-MG: escalação, horário e últimos resultados

Em momentos distintos no campeonato, Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, às 17h, na Arena da Baixada, em duelo válido pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto não terá transmissão pela TV.

DATA

O duelo entre paranaenses e mineiros será neste sábado, às 17h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Sem transmissão na TV, o jeito de assistir Athletico-PR x Atlético-MG será através de rádios locais ou pelo tempo real do Estadão.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Athletico-PR : Santos; Erick, Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Lucas Halter) e Abner; Richard, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer. Técnico : Paulo Autuori.

Atlético-MG : Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan e Alan Franco (Igor Rabello); Savarino, Eduardo Vargas, Sasha e Keno. Técnico : Jorge Sampaoli.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Atlético vem de empate. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli igualou o placar com o Internacional por 2 a 2, em casa, e viu o São Paulo se isolar na liderança. Já o Athletico vem de derrota. No último fim de semana, o Furacão perdeu para o Fluminense por 3 a 1 e se aproximou do Z-4.