Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Athletico-PR e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, para duelarem no jogo de volta da final da Copa do Brasil. Na partida de ida, o time mineiro venceu por 4 a 0 e está muito perto de erguer a taça.

Após ser campeão mineiro e quebrar o jejum de 50 anos sem vencer o Brasileirão, o Atlético-MG tenta alcançar seu segundo título da Copa do Brasil para consagrar a tríplice coroa na temporada. O Athletico-PR também busca o bi da competição e vem embalado pelo bi da Copa Sul-Americana, mas precisa fazer devolver o resultado de ida para levar o jogo no mínimo para os pênaltis.

ONDE ASSISTIR

Athletico-PR x Atlético-MG terá transmissão ao vivo para todo o Brasil na TV aberta, pela Globo, no canal fechado, SporTV, e no pay-per-view, pelo Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Athletico-PR : Santos; Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Nico Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão (Pedro Rocha), Renato Kayzer e Terans. Técnico : Alberto Valentim.

: Santos; Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Nico Hernández; Marcinho, Erick, Léo Cittadini e Abner; Nikão (Pedro Rocha), Renato Kayzer e Terans. : Alberto Valentim. Atlético-MG: Everson; Mariano, Igor Rabello, Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Zaracho; Hulk, Vargas e Keno Técnico: Cuca.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Atlético-MG garantiu vaga na decisão após eliminar o Fortaleza na semifinal. A equipe mineira venceu a primeira partida por 4 a 0, no Mineirão, e fez 2 a 1 no jogo de volta, no Castelão.

Por sua vez, o Athletico-PR despachou o Flamengo ao vencer o time carioca por 3 a 0, no Maracanã. Antes, as equipes empataram por 2 a 2, em Curitiba.