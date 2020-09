Athletico-PR x Bahia: onde assistir, escalação e classificação

Na parte debaixo da tabela, Athletico-PR e Bahia se enfrentam neste sábado, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai passar na TV fechada.

Onde assistir Athletico x Bahia?

É possível assistir ao vivo ao confronto pelo canal TNT e o Estadão fará transmissão em tempo real da partida.

Escalação

Será definida nesta sexta-feira.

Classificação das equipes

O Athletico está na 15ª colocação, com 11 pontos, e disputou apenas dez jogos no Brasileirão. Na rodada passada, o Furacão enfrentou o São Paulo e perdeu por 1 a 0, em jogo que foi adiantado para o dia 26 de agosto. A última partida do clube paranaense foi na quarta-feira, quando derrotou o Colo Colo por 2 a 0, pela Libertadores. No Brasileiro, venceu o Coritiba por 1 a 0.

O Bahia aparece na penúltima posição, com apenas nove pontos somados. Na rodada passada, o time baiano perdeu por 3 a 2 para o Corinthians.