Athletico-PR x Ceará: onde assistir, escalação e classificação

Com campanhas bem parecidas, Athletico-PR e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h, na Arena da Baixada, em confronto válido pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida vai ter transmissão na TV fechada.

Athletico-PR x Ceará: onde assistir

É possível assistir ao jogo pelo canal TNT e o Estadão fará transmissão em tempo real.

Escalação

Athletico-PR : Jandrei; Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Erick, Jorginho, Alvarado e Léo Cittadini; Renato Kayzer e Carlos Eduardo (Fabinho)

: Jandrei; Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner Vinícius; Erick, Jorginho, Alvarado e Léo Cittadini; Renato Kayzer e Carlos Eduardo (Fabinho) Ceará: Fernando Prass; Eduardo, Luiz Otávio, Tiago e Alyson; Fabinho, Fernando Sobral, Ricardinho e Vinicius; Leandro Carvalho e Cléber

Classificação

O Furacão começa a rodada na 12ª colocação, com 14 pontos. Mesma pontuação do Ceará, que aparece logo abaixo com saldo de gols inferior (-3 x-5). Vale ressaltar, que o time cearense tem um jogo a mais.

As duas equipes perderam na rodada passada. O Athletico foi derrotado por 3 a 1 pelo Flamengo, no Rio. E o Ceará, também fora de casa, perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque.