Athletico-PR x Colo Colo: onde assistir, horário e classificação

Athletico-PR e Colo-Colo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Arena da Baixada. A partida é válida pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e será transmitida pela TV fechada.

Athletico-PR x Colo Colo: onde assistir

Os torcedores podem assistir o jogo ao vivo pelo canal Fox Sports. Outra alternativa é acompanhar a transmissão em tempo real do Estadão.

Horário

A partida será disputada às 19h15, horário de Brasília.

Informações das equipes

O Athletico entra em campo após vencer o Jorge Wilstermann, da Bolívia, por 3 a 2. O resultado fez com que o Furacão assumisse a liderança do “Grupo C”. O time, no entanto, possui a mesma pontuação de seu adversário desta quarta-feira, seis pontos, e está na frente devido ao saldo de gols.

O Colo-Colo venceu o Peñarol na última rodada por 2 a 1 e agora está na segunda colocação. Uma vitória diante do Athletico pode lhe atribuir a liderança isolada. Confira a tabela de classificação do “Grupo C”.