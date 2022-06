Athletico-PR x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians tem a oportunidade de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira, diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 21h30. A equipe alvinegra ainda não apresenta o futebol vistoso que a torcida gostaria, mas tem se mantido competitiva, estando muito próxima ao lidar e rival Palmeiras na tabela da classificação.

O desafio corintiano, no entanto, não será fácil, principalmente pelos desfalques que o treinador Vítor Pereira possui. O Athletico-PR está embalado desde a chegada de Luiz Felipe Scolari no comando técnico. Um bom resultado diante da torcida pode garantir a presença paranaense no G-4 do Brasileirão.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Athletico-PR e Corinthians será realizada nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, na capital paranaense.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo (tv aberta). O Estadão acompanha o duelo em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Abner Vinícius; Hugo Moura, Matheus Fernandes, Léo Cittadini, Cuello e Terans; Pablo. Técnico : Felipão.

Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Abner Vinícius; Hugo Moura, Matheus Fernandes, Léo Cittadini, Cuello e Terans; Pablo. : Felipão. CORINTHIANS: Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz, Roni e Renato Augusto; Mantuan, Willian e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória simples, por 1 a 0, sobre o Avaí, na Neo Química Arena. Também pelo Brasileirão, o Athletico-PR empatou sem gols com o Fortaleza, na Arena Castelão.