Athletico-PR x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com a semana livre para treinar, o Corinthians visita o Athletico-PR neste domingo, na Arena da Baixada. O jogo, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 16h. O time paulista é ocupa o 11º lugar, com 21 pontos. A equipe paranaense está na sexta colocação, com 23.

ONDE ASSISTIR

Athletico-PR x Corinthians não terá transmissão em canais abertos ou pagos. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (horário de Brasília), no Arena da Baixada, em Curitiba.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Athletico-PR : Santos; Khellven, Pedro Henrique (Luan Patrick), Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Nicolas; Léo Cittadini, Erick, Fernando Canesin e Christian; Carlos Eduardo e Renato Kayzer. Técnico : Antonio Oliveira.

: Santos; Khellven, Pedro Henrique (Luan Patrick), Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Nicolas; Léo Cittadini, Erick, Fernando Canesin e Christian; Carlos Eduardo e Renato Kayzer. : Antonio Oliveira. Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Giuliano, Roni e Adson; Jô. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, na Neo Química Arena. Já o Athletico-PR vem de derrota por 1 a 0 para o Cuiabá fora de casa.