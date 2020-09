Athletico-PR x Coritiba: onde assistir, escalação e classificação

Athletico-PR e Coritiba se enfrentam neste sábado, às 16h30, na Arena da Baixada, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV fechada.

Athletico-PR x Coritiba: onde assistir

O jogo poderá ser assistido ao vivo através do canal TNT (exceto para o Paraná). O Estadão fará tempo real da partida.

Escalação

Athletico-PR: Santos; Jonathan, Aguilar, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Erick, Lucho González e Cittadini; Fabinho, Nikão e Bissoli.

Coritiba: Wilson, Jonathan, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Matheus Bueno; Igor Jesus, Robson e Sassá.

Classificação

O Athletico inicia a rodada na 17ª colocação, com 8 pontos. Em sua última partida, a equipe empatou com o Botafogo, em casa, por 1 a 1, e já não vence faz seis jogos.

O Coritiba inicia a rodada na 18ª colocação, com os mesmos 8 pontos do adversário. Em seu último jogo, a equipe alviverde empatou com o Goiás, na Serrinha, por 1 a 1.