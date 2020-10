Athletico-PR x Flamengo: onde assistir, escalação e arbitragem

Athletico-PR e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo da volta está marcado para o dia 4 de novembro, no Maracanã.

ONDE ASSISTIR AO VIVO

Athletico-PR x Flamengo terá transmissão pela TV Globo (para todo o Brasil, menos São Paulo e Minas Gerais). Também é possível assistir ao vivo pelos canais Premiere e SporTV 2 e o Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO

Athletico-PR: Santos; Erick, Felipe Aguilar, Zpe Ivaldo e Márcio Azevedo; Wellington, Christian e Lucho González; Nikão, Carlos Eduardo e Walter

Flamengo: Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Everton, Gerson e Bruno Henrique; Pedro

HORÁRIO

A partida será às 21h30 desta quarta-feira, horário de Brasília.

ARBITRAGEM

Árbitro : Ricardo Marques Ribeiro (MG)

: Ricardo Marques Ribeiro (MG) Assistentes : Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Celso Luiz da Silva (MG)

: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Celso Luiz da Silva (MG) Árbitro de Vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

ÚLTIMOS JOGOS

O Flamengo vem de um empate por 2 a 2 com o Internacional e o Furacão perdeu em casa para o Grêmio, por 2 a 1. As duas equipes estreiam na Copa do Brasil.