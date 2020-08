Athletico-PR x Fluminense: transmissão, escalação, horário e classificação

Em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR recebe o Fluminense neste sábado, às 16h, em um jogo que não vai passar na TV.

Athletico-PR x Fluminense: transmissão

Não é possível assistir ao jogo na TV. Assim, a opção é acompanhar a transmissão em tempo real do Estadão.

Escalação

A definição dos times acontecerá nos treinos desta sexta-feira.

Horário

Jogo será às 16h, horário de Brasília.

Classificação

O Furacão precisa se reabilitar, após ser derrotado em casa por 1 a 0 pelo Palmeiras, na quarta-feira. Com o resultado, o time paranaense permaneceu com seis pontos e ocupa a 6ª posição. Já o Fluminense perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, e se manteve com os quatro pontos. O clube carioca está na 14ª colocação.