Athletico-PR x Goiás: transmissão, escalação e arbitragem

Athletico-PR e Goiás jogam nesta quarta-feira um confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que será realizado na Arena da Baixada, não terá transmissão na TV.

Athletico-PR x Goiás: transmissão

Não será possível assistir ao vivo ao jogo pela televisão, mas o Estadão fará transmissão em tempo real da partida e também é possível acompanhar a partida por rádios.

Escalação de Athletico x Goiás

A definir

Arbitragem

Árbitro: Diego Pombo Lopez-BA

Árbitro Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos-BA

Árbitro Assistente 2: Jucimar dos Santos Dias-BA

Quarto Árbitro: Lucas Paulo Torezin-PR

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway-PB

Tabela

Na primeira rodada, o Furacão mostrou sua força e derrotou o Fortaleza por 2 a 0, no Castelão. Já o Goiás iria enfrentar o São Paulo, mas horas antes da bola rolar, descobriu que dez atletas do elenco, sendo oito titulares, estavam contaminados com o novo coronavírus e por isso, a partida foi adiada.

No próximo final de semana, as duas equipes vão enfrentar times paulistas e fora de casa. O Goiás joga no sábado contra o Palmeiras, às 21h30, no Allianz Parque. No domingo, o Athletico vai até a Vila Belmiro encarar o Santos, às 19h45.