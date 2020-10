Athletico-PR x Grêmio: transmissão, escalação e arbitragem

Para se afastar da zona de rebaixamento, o Athletico-PR recebe o Grêmio neste domingo, às 18h15, na Arena da Baixada. em Curitiba, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

TRANSMISSÃO

Athletico-PR x Grêmio não vai passar na TV , mas o Estadão fará transmissão em tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Athletico-PR: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner Vinicius; Christian, Erick, Ravanelli (Léo Gomes) e Nikão; Renato Kayzer e Geuvânio (Fabinho). Técnico: Paulo Autuori

Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon, Matheus Henrique (Lucas Silva) e Robinho (Jean Pyerre); Luiz Fernando, Pepê e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

CLASSIFICAÇÃO

O Athletico aparece na 17ª colocação, com 16 pontos, enquanto o Grêmio é o 11º, com 21 pontos. Ambos empataram na rodada passada. O Furacão ficou no 1 a 1 com o Atlético-GO e o Grêmio no 0 a 0 com o São Paulo.

ARBITRAGEM

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza FIFA SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse-SP e Daniel Paulo Ziolli-SP

Árbitro de Vídeo: Marcio Henrique de Gois-SP