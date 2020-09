Athletico-PR x Jorge Wilstermann: onde assistir, classificação e horário do jogo pela Libertadores

O Athletico Paranaense recebe o Jorge Wilstermann nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília, na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Grupo C da Copa Libertadores. O confronto, que pode garantir a classificação do time paranaense, terá transmissão pelo pay-per-view.

Athletico-PR x Jorge Wilstermann: transmissão

A partida terá transmissão ao vivo pela Conmebol TV. Para assistir aos jogos, é preciso ser assinante das operadoras Sky ou Claro. O canal também vai passar os jogos da Copa Sul-Americana e custa R$ 39,90 por mês.

Horário

O confronto será às 21h30, horário de Brasília.

Classificação

O Athletico lidera o Grupo C com nove pontos, seguido pelo Jorge Wilstermann e Colo-Colo (ambos com 6) e o Peñarol, com 3. Se vencer, o Furacão já garante a vaga. Um empate também pode assegurar a classificação, caso o Colo-Colo não vença o Peñarol (jogo será às 19h15 dessa terça).

Na rodada passada, o Athletico derrotou o Colo-Colo por 2 a 0 e o Wilstermann fez 3 x 1 no Peñarol.