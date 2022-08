Athletico-PR x Palmeiras: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Athletico-PR e Palmeiras iniciam a disputa por uma vaga na final da Copa Libertadores nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada. Em momentos distintos na temporada, uma eventual classificação pode resultar em um ano de sucesso na visão dos torcedores, para ambas as equipes. O duelo tem transmissão do SBT e da Conmebol TV.

Em um momento de baixa, o Athletico-PR vai com força máxima em busca do principal objetivo da temporada. Com Felipão no comando, o time conseguiu superar o Libertad e o Estudiantes, nas oitavas e nas quartas de final, respectivamente. Além disso, a equipe conta com a estrela de Vítor Roque, atacante de 17 anos que decidiu importantes jogos nesta temporada – Palmeiras, Atlético-MG e Estudiantes.

Já o Palmeiras segue em um ritmo perfeito na temporada. Líder do Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira é favorita para alcançar sua terceira final consecutiva de Libertadores, em busca do tetracampeonato. Além disso, o treinador conta com as estrelas de Rony, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa, líderes técnicos no elenco.

HORÁRIO E LOCAL

Athletico-PR e Palmeiras se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba-PR.

ONDE ASSISTIR

A partida de ida da semifinal da Libertadores terá transmissão do SBT (TV aberta) e Conmebol TV (pay per view). O Estadão acompanha todos os movimentos em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ATHLETICO-PR – Bento; Pedro Henrique, Nico Hernandéz e Thiago Heleno; Khellven, Hugo Moura, Fernandinho, Alex Santana (Terans) e Abner; Pablo (Vitor Roque). Técnico : Felipão.

– Bento; Pedro Henrique, Nico Hernandéz e Thiago Heleno; Khellven, Hugo Moura, Fernandinho, Alex Santana (Terans) e Abner; Pablo (Vitor Roque). : Felipão. PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Wesley (Bruno Tabata) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA?

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Assistente 1: Christian Schiemann (CHI)

Assistente 2: Claudio Rios (CHI)

Quarto Árbitro: Cristian Garay (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Athletico-PR vem de empate em 0 a 0 diante do Ceará, na Arena Castelão, pela última rodada do Brasileirão. Também em confronto que terminou em igualdade, o Palmeiras enfrentou o Fluminense, no Maracanã, em partida que acabou em 1 a 1.