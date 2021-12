Athletico-PR x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Com os principais jogadores do elenco de férias após a conquista do tri da Copa Libertadores, o Palmeiras tem mais um desafio pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, é visto como uma oportunidade para os jovens atletas do elenco alviverde que buscam uma vaga na equipe principal na próxima temporada. Já para a equipe paranaense, o duelo desta segunda-feira, às 19h, é a chance de se afastar de vez do risco de rebaixamento e se concentrar, a partir disso, na final da Copa do Brasil com o Atlético-MG, que acontece na próxima semana.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Palmeiras inicia reformulação com dispensa de veteranos e buscará reforços para o Mundial

A partida entre Athletico-PR e Palmeiras terá transmissão da TNT. O Estadão acompanha todos os detalhes do jogo em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola nesta segunda-feira, a partir das 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Léo Cittadini, Erick e Abner Vinícius; Bissoli, Pedro Rocha e Nikão. Técnico: Alberto Valentim.

Palmeiras: Vinicius Silvestre; Garcia, Michel, Kuscevic e Vanderlan; Fabinho, Matheus Fernandes e Pedro Bicalho; Kevin, Gabriel Silva e Giovani. Técnico: Pedro Victor (PV).

ÚLTIMOS RESULTADOS

Athletico-PR e Palmeiras tiveram o mesmo adversário em suas últimas partidas pelo Campeonato Brasileiro e ambas as equipes saíram com os três pontos. O time alviverde enfrentou o Cuiabá na última terça-feira e venceu por 3 a 1 na Arena Pantanal. Já os rubro-negros receberam o rival mato-grossense na sexta-feira e triunfaram com um placar magro de 1 a 0.