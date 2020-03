Athletico-PR x Peñarol: onde assistir à partida pela Libertadores

O Athletico-PR enfrenta o Peñarol na estreia do time brasileiro na Copa Libertadores da América. A partida será disputada nesta terça-feira, na Arena da Baixada, às 21h30, pela primeira rodada da competição.

Onde assistir Athletico-PR x Peñarol?

É possível assistir ao vivo pelo canal Fox Sports.

O Furacão vem embalado de duas vitórias consecutivas (5 x 1 no Cascavel e 3 a 1 no Operário), ambas pelo Campeonato Paranaense. Já o Peñarol perdeu na rodada passada do Uruguaio para o Defensor por 2 a 1.