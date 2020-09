Athletico-PR x RB Bragantino: transmissão, escalação e classificação

Athletico-PR e Bragantino se enfrentam, nesta quarta-feira, às 20h30, na Arena da Baixada, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto não será transmitido na TV.

Athletico-PR x RB Bragantino: onde assistir

Sem TV, o jeito para os torcedores acompanharem a partida é através da transmissão em tempo real do Estadão ou por rádios locais.

Escalação

Athletico: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Wellington, Richard e Léo Cittadini; Pedrinho, Geuvânio e Bissoli.

RB Bragantino: Cleiton; Weverton (Aderlan), Léo Ortiz, Realpe e Edimar; Ricardo Ryller, Barreto, Lucas Evangelista; Artur, Chrigor e Morato.

Classificação

O Athletico inicia a sétima rodada na 13ª colocação, com 6 pontos. No último final de semana, a equipe não entrou em campo contra o Atlético-MG em decorrência das finais do Campeonato Mineiro. No entanto, o clube acumula quatro derrotas consecutivas, sendo a última por 1 a 0 diante do São Paulo, no Morumbi. O RB Bragantino, por sua vez, inicia a sétima rodada do torneio na 17ª colocação, com 5 pontos. A equipe do interior de São Paulo acumula duas derrotas consecutivas, sendo a última por 3 a 0 diante do Fortaleza, no Castelão. Confira a classificação do Brasileirão.