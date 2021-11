Athletico-PR x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalação das equipes

Athletico-PR e Red Bull Bragantino jogam a final da Copa Sul-Americana neste sábado, às 17h, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O equipe paranaense busca seu segundo título do torneio, conquistado pela primeira vez em 2018. Por sua vez, o time de Bragança Paulista tenta o feito de erguer a taça de campeão já na primeira vez que disputa a competição.

ONDE ASSISTIR

Athletico-PR x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo exclusiva pela Conmebol TV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília), no Centenário, em Montevidéu-URU.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Athletico-PR : Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick (Christian), Léo Cittadini e Abner; Nikão, David Terans e Renato Kayzer. Técnico : Alberto Valentim.

: Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández; Marcinho, Erick (Christian), Léo Cittadini e Abner; Nikão, David Terans e Renato Kayzer. : Alberto Valentim. Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar (Luan Cândido); Jadsom, Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Praxedes; Artur, Cuello (Helinho) e Ytalo. Técnico: Mauricio Barbieri.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Para chegar na final da Sul-Americana, o Athletico-PR venceu o Peñarol nos dois duelos entre as equipes — 2 a 1 fora de casa, e 2 a 0 na Arena da Baixada. O Bragantino, por sua vez, também venceu seus dois confrontos na semifinal contra o Libertad, sendo 2 a 0 em Bragança, e 3 a 1 no Paraguai.