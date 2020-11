Athletico-PR x River Plate: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Embalado com as quatro vitórias seguidas no Brasileirão, o Athletico-PR recebe o River Plate nesta terça-feira pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, às 19h15, e contará com transmissão ao vivo pela Conmebol TV, canal de streaming. Confira mais informações sobre o confronto.

HORÁRIO

A partida será disputada às 19h15, horário de Brasília. O jogo da volta será na terça-feira da semana que vem, em Buenos Aires.

ONDE ASSISTIR

Athletico x River Plate terá transmissão pela Conmebol TV. Outra opção, é acompanhar o tempo real do Estadão.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Athletico-PR: Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian, Léo Cittadini e Reinaldo Nascimento; Nikão e Renato Kayzer.

River Plate: Armani; Montiel, Rojas (Díaz), Pinola e Casco; Enzo Pérez, De La Cruz, e Julián Álvarez; Suárez; Nacho Fernández e Borré

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Athletico ficou na segunda colocação do Grupo C, atrás do Jorge Wilstermann. Na rodada passada, o clube paranaense perdeu por 3 a 2 para o Peñarol. Já no Brasileirão, o time vem de quatro vitórias seguidas. A última foi no sábado, quando bateu o Santos por 1 a 0.

Já o River Plate chega com líder do Grupo D, que tinha o São Paulo, eliminado. A equipe argentina foi a líder e na rodada passada derrotou a LDU por 3 a 0, em casa. No Campeonato Argentino, o time venceu seus últimos três jogos. Na sexta, derrotou o Banfield por 2 a 0.