Athletico-PR x Santos: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em momentos distintos na competição, Athletico-PR e Santos se enfrentam neste sábado, às 19h, na Arena da Baixada, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal TNT.

DATA

O jogo entre paranaenses e paulistas será neste sábado, às 19h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Athletico-PR x Santos terá transmissão ao vivo pela TNT. O Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Athletico : Santos; Erick, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

Santos : John Victor; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Wagner Leonardo; Ivonei, Vinicius e Felipe Jonatan; Soteldo, Marinho e Kaio Jorge. Técnico: Marcelo Fernandes.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Athletico vem de três vitórias seguidas. No meio da semana, a equipe tricolor venceu o líder Atlético-MG por 2 a 0, no Mineirão, e se aproximou do G7.

Já o Santos não perde faz três jogos. Na rodada passada, a equipe alvinegra venceu o Internacional por 2 a 0, na Vila Belmiro, e diminuiu sua distância na tabela para os primeiros colocados.