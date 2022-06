Athletico-PR x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Santos entra em campo neste sábado para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada pela nona rodada do Brasileirão. O equipe da Baixada quer vencer para não descolar do pelotão de frente. O time do técnico Fabián Bustos é o nono colocado, com 11 pontos, enquanto o rival paranaense está em sexto, com um ponto a mais.

ONDE ASSISTIR

Athletico-PR x Santos terá transmissão ao vivo na plataforma de streaming oficial do clube e também no canal do streamer Casimiro na Twitch. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba-PR.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Athletico-PR : Bento, Khellven, Pedro henrique, Hernández, Abner, Erick, Matheus Fernandes, Terans, Pedro Rocha e Cuello. Técnico : Luiz Felipe Scolari.

: Bento, Khellven, Pedro henrique, Hernández, Abner, Erick, Matheus Fernandes, Terans, Pedro Rocha e Cuello. : Luiz Felipe Scolari. Santos: João Paulo; Auro, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Camacho, Vinícius Zanocelo e Sandry; Léo Baptistão, Jhojan Julio e Marcos Leonardo. Técnico: Fabián Bustos.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Santos vem de derrota por 1 a 0 no clássico com o Palmeiras, na Vila Belmiro. Já o Athletico vem de vitória pelo mesmo placar, fora de casa, contra o Cuiabá.