Athletico-PR x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após empatar com Internacional pelo Brasileirão, o Santos visita o Athletico-PR nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, pela pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo acontece às 19h e abre os confrontos desta fase da competição. A volta acontece no dia 14 de setembro, na Vila Belmiro.

ONDE ASSISTIR

Athletico-PR x Santos terá transmissão ao vivo pelos canais TNT Sports e EI Plus. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, Curitiba.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Athletico-PR : Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Terans; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer. Técnico : Antonio Oliveira.

: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian e Terans; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer. : Antonio Oliveira. Santos: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Vinícius Balieiro (Marcos Leonardo), Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Lucas Braga e Marcos Guilherme. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pela Copa do Brasil, o Santos se classificou após eliminar o Juazeirense. O time paulista venceu os dois confrontos, por 4 a 0 em casa, e 2 a 0 fora. Já o Athletico-PR despachou o Atlético-GO vencendo o jogo de ida por 2 a 1, e empatando por 2 a 2 em Goiânia.